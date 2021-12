Egon Wachtendorf 17.10.2014

Postillion 24 über moderne Wegelagerei „Kann ich auch mit Paypal bezahlen?“

Wer es zu etwas bringen will, muss mit der Technik gehen. Deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis in Deutschland der erste Fußgängerzonen-Schnorrer auf seiner „Haste-mal-´nen-Euro“-Tour Zahlungen per Kreditkarte akzeptiert. Ein Beitrag der Nachrichten-Satiresendung „Postillion 24“, bei dem es sich wie immer lohnt, auch den unten eingeblendeten Live-Ticker im Auge zu behalten: Dort sorgen Meldungen wie „Vorläufig: Hündin noch nicht bereit für Nachwuchs“ oder „Für zwanzig Riesen: Basketball-Club baut größeren Fitnessraum“ für Kurzweil.