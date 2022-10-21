Volkswirt Jörn Quitzau
Verzicht löst gesellschaftliche Probleme auf Dauer nicht
Wir leben in schwierigen Zeiten. Eine Krise jagt die nächste. Wegen der Energiekrise stehen die Menschen vor einem ungewissen Winterhalbjahr. Viele denken wohl: „Wäre der Winter doch bloß schon vorbei.“ Allein Verzichtstheoretiker und Verzichtspolitiker dürften Gefallen finden an der aktuellen Lage. Denn nach der Pandemie liefert die Energiekrise nun wieder (vermeintlich) gute Gründe, Menschen zum bewussten Verzicht aufzurufen.