ANZEIGE

Martin Lück blickt auf die Märkte Powell spielt weiter auf Zeit

Viele Marktteilnehmer lauschten gespannt der Rede des Fed-Chefs Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Doch bahnbrechende Neuigkeiten hatte Powell nicht zu verkünden. In seiner Rede ließ er ein gewisses Maß an Vorsicht im Hinblick auf die weitere ökonomische Entwicklung und das geplante Tapering anklingen. Zwar könnten die Anleihekäufe noch dieses Jahr verringert werden, doch Marktteilnehmer sollten von dem Tempo der Drosselung nicht auf den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhungen schließen.