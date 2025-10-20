Wenn man nach einem Anlagestil gefragt wird, der in den nächsten Jahren attraktive Renditen generieren wird, bekommt man sehr oft „Value 2“ als Antwort. Nach Jahren der Underperformance gegenüber dem Growth-Stil könnte jetzt die Zeit von Value anbrechen.

Value pur

Mittlerweile gibt es Value-Fonds, bei denen man sich mit Blick auf die allokierten Titel fragt, was das noch mit dem klassischen Value zu tun hat. Einen aus unserer Sicht puren Value-Ansatz verfolgt der P&R Real Value (ISIN: LU0855492194).

Der Anlageberater

Der Hauptverantwortliche heißt Matthias Riechert. Nach mehr als zehn Jahren Erfahrung im Sales & Trading entschied sich Riechert für einen neuen Weg und wurde Investor. Unterstützt wird er von Aakash Vanchi Nath, der unter anderem Senior Trader bei Bridgewater Associates war.

Eine Ausnahmeerscheinung

Es gibt Manager, die mit ihrem High-Conviction-Ansatz ein konzentriertes Portfolio verwalten. Im Fall des P&R Real Value sind es in der Tat nur wenige Titel, nämlich derer nur zwölf. Möglich macht dies die Fondsstruktur, da es sich um einen Publikums-AIF handelt. Aber auch die Philosophie, die sich hinter dieser Strategie verbirgt, ist einzigartig.

Was ist überhaupt Value

Wie eingangs erwähnt, gibt es unterschiedliche Definitionen dessen, was Fondsmanager unter Value verstehen. Für Matthias Riechert ist der Wert eines Unternehmens der Barwert aller seiner zukünftigen freien Cashflows. Für einen Investor stellt sich also die Frage: Was ist der Wert eines Vermögenswerts – und zu welchem Preis kann man ihn kaufen oder verkaufen? Anders gesagt: Kann man ihn mit einem Abschlag kaufen – idealerweise einem großen Abschlag – auf den Wert, der für wahrscheinlich gehalten wird?

Die Hauptaufgabe eines Investors besteht daher darin, zukünftige Cashflows mit hinreichender Genauigkeit zu prognostizieren, um mit einer großen Sicherheitsmarge investieren zu können.

Philosophie

Gemeinsam mit seinem Team setzt Riechert auf Qualitätswerte, die vom Markt übersehen oder noch nicht entdeckt wurden und deshalb niedrig bewertet werden. P&R nennt dies „großartige Unternehmen zu guten Preisen finden“. Potenzielle Portfolio-Kandidaten werden im Hause P&R als „junge Elefanten“ bezeichnet. Denn ein junger Elefant benötigt rund 20 Jahre, bis er erwachsen ist. Dementsprechend werden Unternehmen mit bestimmten Kriterien gesucht, die es wahrscheinlich machen, dass diese Firmen langfristig wachsen können.

Small- und Mid-Cap-Bias

Gesucht werden geeignete Portfoliokandidaten im globalen Micro-, Small- und Mid-Cap-Segment. Der Fonds ist als „Aktienfonds Small- & Mid-Cap“ bei den gängigen Plattformen eingruppiert.

Das dem Ansatz zugrundliegende Prinzip, welches am Ende über den Erfolg des Fonds entscheidet, bezeichnet der Anlageberater als elementar: Preis versus Wert. Dabei geht es darum, alle zukünftigen Cashflows eines Unternehmens zu schätzen und somit erkennen zu können, ob der Aktienkurs eines Unternehmens im Verhältnis dazu attraktiv ist oder eben nicht.

Serien-Akquisiteure

Serien-Akquisiteure sind Unternehmen, die durch systematische Zukäufe von Nischenunternehmen Wachstum erzeugen. Diese Art von Unternehmen sind im Portfolio übergewichtet. Wie es dazu kommt, erläutert Matthias Riechert: „Wir haben 2016/17 frühzeitig in Judges Scientific und Constellation Software investiert und haben seitdem ein tiefes Verständnis für dieses Geschäftsmodell erlangt. Ich habe beispielsweise aktiv mitgeholfen, Software Circle, eine britische Firma, in einen Serien-Akquisiteur zu transformieren.“

Ein besonderer Ansatz

Von der Vorstellung der Investmentprozesse von Fonds kennen viele den berühmten Trichter: Oben wird das Anlageuniversum eingefüllt, und ganz unten werden, nach Durchlaufen mehrerer Filter-Kriterien, die Portfolio-Titel ausgespuckt.

Wie geht Riechert hier vor? „Zunächst steht die Frage: Wonach suche ich eigentlich? Erst wenn man weiß, wonach man sucht, wird die Suche einfacher. Der Rest ist Detektivarbeit im Sammeln von vielen kleinen und großen Beweisen, Hinweisen und Indizien bis zum ‚Moment der Klarheit‘. Die quantitative Finanzanalyse blickt in den Rückspiegel, da Zahlen vergangene Aktivitäten widerspiegeln.“

Als langfristiger Investor schätzt er jedoch zukünftige Cashflows. Dafür werden qualitative Faktoren wie Kultur, Strategie, Integrität und Interessengleichheit bewertet. „Zum Beispiel kann heute jeder Praktikant Aktien-Screenings machen, aber nicht jeder kann die Qualität der Kapitalallokation eines Management-Teams richtig einschätzen“, so Riechert.

Zinseszinsmaschinen gefragt

Immer wird der langfristige Anlagehorizont einer Investition betont. Dies gilt sowohl für Anleger, die in den Fonds investieren, als auch für den Fonds-Advisor, wenn er Titel im Portfolio allokiert. Denn es werden Gründer-Manager bevorzugt, die einen anderen Blickwinkel als angestellte Manager haben und dadurch eher langfristigen Wert für sich als Eigentümer und somit auch für die Aktionäre schaffen können.

Zudem mag Riechert Unternehmen, die wenig oder keine Dividenden zahlen, sondern ihre Gewinne langfristig zu attraktiven Renditen im Unternehmen reinvestieren. So entstehen „Zinseszinsmaschinen“, wie Riechert sie nennt.

Volatilität ist kein Risiko

Ein weiterer wichtiger Aspekt neben der Langfristigkeit: Die Anlagestrategie sieht nicht vor, höhere Schwankungen durch Markt-Timing oder Hedging zu reduzieren. Schwankungen werden stattdessen bewusst in Kauf genommen – in dem Bewusstsein, dass auf lange Sicht der Kurs der Wertentwicklung folgen wird. Solange dies der Fall ist, sind höhere Schwankungen für langfristige Investoren nicht wirklich ein Risiko. Das eigentliche Risiko liegt eher im dauerhaften Verlust der Ertragskraft eines Unternehmens.

Der lange Weg junger Elefanten

Mit der Konzentration auf wenige Top-Unternehmen können Riechert und sein Team viel mehr Zeit mit Research verbringen, ohne sich aufgrund einer großen Anzahl an Analysen zu verzetteln. Zudem ist die wirkliche Diversifikation aufgrund des höheren Portfolioanteils an Serienakquisiteuren höher, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Die bisherigen langfristigen Ergebnisse sind überzeugend. Wer den langen Weg junger Elefanten, hin zu einem großen stattlichen Exemplar, mitgehen möchte, sollte sich diese einzigartige Strategie näher anschauen.