Analyse von HQ Trust Prämien für illiquide Anlagen könnten sinken

„Illiquide Anlageklassen bieten auf lange Sicht eine höhere Rendite und meist auch eine geringere Volatilität als ihre liquiden Pendants. Die Mehrrendite generieren die Alternativen Investments häufig in Abwärtsphasen: Während sie in Zeiten stark steigender Märkte etwas hinter den Aktien und Renten zurückbleiben, erzielen sie eine deutliche Outperformance in fallenden Märkten. Auch während der Corona-Krise hat die Anlageklasse bewiesen, dass sie ein attraktives Chance-Risiko-Profil hat: Die Kursrückgänge waren hier nicht so stark wie im liquiden Bereich und wurden schnell aufgeholt. Im Bereich Alternativer Investments erwarten wir auch in Zukunft attraktive Illiquiditätsprämien. Aufgrund der hohen Nachfrage sollten diese aber etwas geringer ausfallen.“

Jochen Butz, HQ Trust