Rainer Schlegel Präsident des Bundessozialgerichts will Rente knapp über Existenzminimum

„2030 wird es heftig", warnt Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts. Damit das Rentensystem nicht zusammenbricht, wenn die sogenannte Babyboomer-Generation in Rente geht, schlägt er drei Maßnahmen vor.

Rainer Schlegel in der Saarbrücker Ludwigskirche: Der Präsident des Bundessozialgerichts hat drei Vorschläge zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung.

Zur Jahrespressekonferenz des Bundessozialgerichts in Kassel schlug Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts, mehrere Maßnahmen zur Rentenreform vor. Bald gehe die sogenannte Babyboomer-Generation in Rente, mahnt Schlegel. „2030 wird es heftig", zitiert die Tagesschau den Bundessozialgerichtspräsidenten.

1. Renteneintrittsalter an Lebenserwartung koppeln

Das auf nunmehr 67 Jahre angehobene Renteneintrittsalter reiche nicht mehr aus, so Schlegel weiter. Spätestens 2030 müsse eine neue Erhöhung kommen.

Die Einführung einer Rente mit 70, wie von einigen Ökonomen zuletzt gefordert, lehnt Schlegel zwar ab. „Das ist politisch nicht durchsetzbar," sagt er. Stattdessen schlägt der Präsident des Bundessozialgerichts eine automatische Anpassung des Rentenalters an die Lebenserwartung vor. Man könne zum Beispiel bei einer drei Monate längeren Lebenserwartung das Renteneintrittsalter um einen Monat anheben, sagt er.

>> Dass an einem höheren Renteneintrittsalter langfristig kein Weg vorbeiführt, meint auch der Wirtschaftsweise Martin Werding. Welche Maßnahmen er vorschlägt, um auch das tatsächliche Eintrittsalter zu erhöhen, erfährst du hier.