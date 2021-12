Oliver Lepold 19.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Präsident des FPSB „Wir sind auch aktiv involviert bei der Esma“

Die Branche der unabhängigen Finanzberater in Deutschland wächst weiter. Warum der CFP in den USA und Großbritannien trotzdem immer noch weiter verbreitet ist und was der CFP tun kann, um dem Kunden die Qualität der Beratung näher zu bringen, erklärt Sanjay Sachdev, Präsident des FPSB.