Die PKV sei für Höchstverdiener zwar oft günstiger als GKV, so das Ergebnis einer aktuellen Studie von Zielke Research Consult. Auch ihre Leistungen seien der GKV meist überlegen – mit wenigen Ausnahmen.

Doch die Prävention bleibt Schwachstelle, heißt es weiter in der Zielke-Studie. Die Verantwortung dafür sehen die Forscher zu einem großen Teil bei der Finanzaufsicht Bafin. Die Behörde halte an einer engen Auslegung des Versicherungsrechts fest, das nur „medizinisch notwendige Heilbehandlungen“ zulassen würde. „Dabei belegen zahlreiche Studien, dass Prävention – etwa durch Bewegungsprogramme – das Krankheitsrisiko massiv senken und so langfristig Kosten sparen könnte“, so die Studienautoren.

Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT widerspricht die Bafin der Darstellung von Zielke Research Consult als „im Kern nicht zutreffend“. Damit bestätigt sie auch die Darstellung des Premiumcircle-Chefs Claus-Dieter Gorr, der in einem Interview mit DAS INVESTMENT der PKV bei Schutzimpfungen und Vorsorgeuntersuchungen eine deutliche Überlegenheit gegenüber der GKV bescheinigt.