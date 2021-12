Redaktion 24.07.2017 Lesedauer: 1 Minute

Pralle Kasse Cash-Reserven von Banken und Fondsanbietern steigen

In den vergangenen zwei Jahren haben die deutschen Kreditinstitute 10 Milliarden Euro in ihren Tresoren zusätzlich gelagert, um Negativzinsen zu vermeiden. „Diese Entwicklung wird weitergehen“, so Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele. Auch Multi-Asset-Anbieter wissen: Cash ist King. Zumindest phasenweise.