Andreas Scholz 02.11.2010 Lesedauer: 1 Minute

Praxis-Wissen ETF: Edelmetalle mit Dollarsicherung

1.500, 2.000 oder gar 8.000 Dollar – manche Analysten rechnen für die Zukunft mit abenteuerlichen Preisen für eine Feinunze Gold. Doch für Anleger, die in Euro rechnen, relativieren sich diese Zahlen schnell. Von den jüngsten Rekordkursen beispielsweise hatten sie überhaupt nichts, weil der US-Dollar in gleichem Maße gegenüber dem Euro an Wert verlor.