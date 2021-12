Praxisbeispiel vom Finanzplaner Der Fahrplan in einen sorgenfreien Ruhestand

Und dann soll es plötzlich schnell gehen: Nachdem der Kunde kurz vor dem 60. Geburtstag eine Herzschwäche erlitten hat, beschäftigt diesen vor allem ein Gedanke: Kann ich meinen Ruhestand vorziehen und so meine Gesundheit schonen? MLP-Berater und Certified Financial Planner Steffen Kiele beschreibt den Finanzfahrplan, der seinen Kunden in einen sorgenfreien Ruhestand führt.