Praxisbeispiel vom Finanzplaner Wie sich trotz Niedrigzinsen das schöne Leben im Ruhestand genießen lässt

Im Nullzinsumfeld reichen Lehrbuch-Lösungen nicht mehr aus – vor allem, wenn es um die Portfolio-Gestaltung für den Ruhestand geht. In seinem Praxisfall beschreibt Mitja Ganz, CFP und MLP-Berater in Hof und Bayreuth, wie er das Dilemma zwischen Risiko und Rendite in der Ruhestandsplanung für einen Mediziner unter seinen Kunden gelöst hat.