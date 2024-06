Der Fall

Das Ehepaar Benthin ist schon seit einigen Jahrzehnten in aktiven sowie passiven Fonds investiert. Beratung erfolgte durch eine Filialbank vor Ort sowie einen Anlageberater, der vor kurzer Zeit in den Ruhestand gegangen ist.

Nun mussten die Eheleute Ende 2023 einen Großteil des Depots aufgrund einer Erbschaftssteuerzahlung liquidieren. Die Erbmasse bestand zu größten Teilen aus Immobilienbesitz, der veräußert wurde. In erster Linie, um wieder Liquidität zu haben, aber auch, da keine Muße besteht, sich um die Vermarktung sowie Pflege der Immobilien zu kümmern.

Dieser Erlös in Höhe von 1,5 Millionen Euro soll nun so investiert werden, dass das Ehepaar regelmäßig über Teile des Vermögens verfügen kann, um zum Beispiel auf Reisen zu gehen. In den vergangenen Jahren hatte es mit seiner Anlagestrategie gefühlt keinen großen Erfolg und musste eigener Meinung zufolge zu viel Steuern zahlen. Diese Punkte werden nun besonders berücksichtigt.

Der Vorschlag

Die vergangenen drei bis fünf Jahre waren für defensive Anleger, die eher in Zinspapiere sowie Immobilienfonds investiert haben, in der Tat keine lukrativen Jahre. Auf eine Zeit von ohnehin schon niedrigen Zinsen folgten starke Kursverluste aufgrund der in diesem Maße noch nie dagewesenen Zinserhöhungen.

Wer dort nach Lehrbuch beraten hat, hat im Nachhinein sehr wahrscheinlich eine wenig ertragreiche Empfehlung ausgesprochen. Durch die Zinserhöhungen hat sich auch der Immobilienmarkt eher seitwärts bis negativ entwickelt. Zum Gesamteindruck der Eheleute kann man aus unserer Sicht nur sagen, dass es neben den nicht erfüllten Erwartungen der defensiven Anlagen bei den offensiven Anlagen schon etwas Aktivität gebraucht hätte, um unnötige Steuerzahlungen zu vermeiden. Wir empfehlen, jährlich die verfügbaren Pauschbeträge durch unterjährige Gewinnmitnahmen maximal auszuschöpfen. Denn die Steuer ist früher oder später fällig.

In dem Fall der Eheleute Benthin wurden im Sommer 2009 knappe 12.000 Euro in Aktienfonds investiert. Diese haben die Eheleute in der Zeit nicht angefasst. Es lief „mal besser, mal schlechter“. Im Herbst 2023 hatte das Depot einen Wert von etwa 28.000 Euro, es wurden demnach mit circa 6 Prozent pro Jahr etwa 16.000 Euro aufgelaufene Gewinne realisiert, 4.000 Euro davon gingen an das Finanzamt. Solche unangenehmen Überraschungen sollen zukünftig durch ein konsequentes Rebalancing in den Depots vermieden werden.

Die Eheleute Benthin möchten nun die liquidierten Erlöse aus dem Immobilienverkauf defensiv investieren, damit sie regelmäßig über Teile des Vermögens für Reisen verfügen können. Daher kommt der Leitspruch, Zeit schlägt Zeitpunkt, bei der Investition des Ehepaars nicht in Betracht.

Wir erstellen dem Paar ein individuelles Modellportfolio aus Renten- sowie Aktienfonds. 60 Prozent des Portfolios werden in defensive Fonds, 40 Prozent in offensive Fonds investiert. Bei der aktuellen Zinslage sehen wir vor allem Unternehmensanleihen verschiedenster Varianten als sehr attraktiv an, sodass wir uns auf keine reinen Staatsanleihen verlassen wollen.

Mit den Aussichten auf eine höhere Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen als Zinserhöhungen winkt eventuell ein Kursgewinn. Aktienfonds decken jetzt schon ertragreiche Bereiche sowie Themen der Zukunft ab (siehe Tabelle). Diese Aufteilung wird quartalsweise automatisch wieder hergestellt. Somit vermeiden wir eine Verschiebung des Risikos in eine Richtung, die wir nicht wollen, und nehmen konsequent etwaige Gewinne mit, um die Freibeträge maximal auszunutzen.

Die Erstinvestition erfolgt zu 40 Prozent, also 600.000 Euro, in das individuelle Modellportfolio. Die restlichen 900.000 Euro werden zuerst in den dem Modellportfolio hinterlegten Basisfonds, den Franklin Euro Short Maturity, investiert. Von dort werden dann über die kommenden zwölf Monate jeweils 75.000 Euro in das Portfolio umgeschichtet. Durch diesen Kombiplan vermeiden wir ein nachhaltig ungünstiges Einstiegsszenario für die Eheleute.

Dies verschafft dem Ehepaar einen schrittweisen Wiedereinstieg in die Fondswelt ohne Überraschungen. Die Transaktionen verlaufen dank der Infrastruktur der FIL-Fondsbank ohne Transaktionskosten, die ansonsten stark auf die Rendite schlagen würden.

Über den Autor:

Florian Nowacki ist Geschäftsführer der Nvest Vermögensberatung. Davor war er Spezialist für Vermögensanlagen und Altersvorsorge bei Finanz-Partner.