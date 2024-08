Der Fall

Hildegard Sommer, ledig und geboren 1963, hat über viele Jahre hinweg ein erfolgreiches Unternehmen im Maschinenbau aufgebaut. Zu ihrem Vermögen zählen neben den Unternehmenswerten auch diverse Immobilien sowie ein umfangreiches Depotvolumen, das verschiedene Aktien und Aktienfonds sowie einen großen Anteil an liquiden Mitteln umfasst. Leider war die bisherige Verwaltung ihres Depots durch eine namhafte deutsche Großbank nicht zufriedenstellend. Die Wertentwicklung lag über Jahre weit hinter der Benchmark zurück. Die Ursache dafür sind schlecht gelaufene Aktien (BASF, Bayer, Fresenius, Volkswagen) und teure hauseigene Finanzprodukte der Bank. Nun hat sie sich entschieden, das Unternehmen zu verkaufen und ihren Ruhestand in der Schweiz zu verbringen. Ihr Vermögen möchte Sie als Pensionärin krisensicher und ausgewogen verwalten lassen.

Foto: Adobe Firefly · Illustration: Freepik/www.flaticon.com

Der Vorschlag

Wer träumt nicht vom Ausstieg aus den gewohnten Rastern und Zwängen? Motive für den Ausstieg gibt es gerade in der heutigen Zeit zur Genüge: Krieg in Europa, unsichere wirtschaftliche Perspektiven, ein politisches Umfeld im Umbruch oder einschneidende Erlebnisse im familiären Umfeld. Unabhängig vom Beweggrund erfordert ein Ausstieg in jedem Fall Mut zum Neuanfang und eine sichere finanzielle Basis.

Für die finanzielle Sicherheit von Hildegard Sommer empfiehlt sich ein strukturierter Ansatz zur Vermögensverwaltung, der ihre betrieblichen und privaten Vermögenswerte ganzheitlich betrachtet. Dabei sollte zunächst eine detaillierte Aufstellung und Analyse des gesamten Vermögens erfolgen. Unser Ansatz fußt auf drei Elementen und enthält a) Bewertung und Verkauf ihres Unternehmens, b) Marktwertbestimmung und Planung ihres Immobilienbesitzes sowie c) Konzeption und Umsetzung ihrer zukünftigen Depot-Anlagestrategie. Im Folgenden werden wir die drei Elemente genauer unter die Lupe nehmen und mögliche Lösungsansätze vorstellen.

Der Unternehmensverkauf ist oft mehr als nur eine geschäftliche Entscheidung – es ist die Weitergabe des eigenen Lebenswerks. Wir sind uns der emotionalen und wirtschaftlichen Bedeutung dieses Schritts bewusst. Aus diesem Grund bedarf es großer Kompetenz und Erfahrung, den idealen Käufer zu identifizieren, der die Werte des Unternehmens teilt und nachhaltig fortsetzt.

Wir unterstützen Frau Sommer durch den gesamten Prozess, von der Unternehmensbewertung bis zur Kaufpreisverhandlung und der abschließenden Transaktion. Dabei sind auch juristische und steuerliche Aspekte zu berücksichtigen, um die Steuerlast beim Verkauf zu optimieren. Gemeinsam mit unserem Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren finden wir die optimale Lösung.

Die Bewertung und Verwaltung der Immobilien ist ein weiterer wichtiger Schritt. Eine detaillierte Analyse des Immobilienportfolios hinsichtlich Wertsteigerungspotenzial und Ertragssicherheit steht dabei im Fokus unseres Ansatzes. Immobilien in wirtschaftlich stagnierenden Regionen könnten verkauft und die Erlöse reinvestiert werden, während attraktive Immobilien in aufstrebenden Regionen vermietet werden könnten, um kontinuierliche Einnahmen für Frau Sommer zu sichern und um von einem zukünftigen Wertzuwachs der Immobilien zu profitieren.

Als unabhängiger Vermögensverwalter können wir Frau Sommer optimal und frei von externen Einflüssen bei der Neuausrichtung ihres Depots unterstützen. Die Grundlage bildet ein detaillierter Finanzplan, der die Lebenshaltungskosten in der Schweiz berücksichtigt, regelmäßige Einkommensströme aus Wertpapieren (Zinsen und Dividenden) und Mieten sichert und auch unerwartete Ausgaben abdeckt.

Passend zu den Anlagezielen und der Risikobereitschaft sollte die Neuausrichtung des Portfolios eine Diversifizierung und Absicherung gegen politische und wirtschaftliche Risiken enthalten. Daher raten wir Hildegard Sommer, das liquide Vermögen von 1,2 Millionen Euro aus dem Unternehmensverkauf, den Immobilien und dem bisherigen Depot zu 50 Prozent in Fonds, 40 Prozent in Zinsanlagen solider Länder und zu 10 Prozent in Edelmetalle (Gold und Silber) zu investieren.

Ein sicheres finanzielles Fundament ist Grundlage für den Ruhestand von Hildegard Sommer. Durch eine ganzheitliche Finanzplanung wird der Traum vom Ausstieg zur Realität.

Über den Autor:

Patrick Dutz ist Leiter Organisation & Consulting bei Adlatus. Zuvor war er für die globale Unternehmensberatung Arthur D. Little und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG tätig.