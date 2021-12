Redaktion 25.08.2015 Lesedauer: 1 Minute

Precision Castparts Corporation Was Buffetts größter Deal wirklich wert ist

Stefan Rehder könnte zufrieden sein. Am 31. Juli schrieb der Fondsmanager aus München seinen Anlegern im Monatsbrief, dass sein Value Intelligence Fonds die Position in Precision Castparts Corporation (PCC) deutlich ausgebaut hatte, einem Hersteller von Zulieferteilen für Flugzeugmotoren und Kraftwerke.