Preisführerschaft angestrebt Fidelity setzt auf besonders kostengünstige Aktienfonds

Fidelity International hat jetzt sechs Aktien-ETFs in Irland aufgelegt, die in Deutschland sowie 17 weiteren Ländern Europas verfügbar sind. Damit wolle die US-Fondsgesellschaft nach eigenen Angaben „einer der Preisführer am europäischen Markt für Indexfonds“ werden.