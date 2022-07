Drei Gründe Darum sind Preisobergrenzen für russisches Gas und Öl riskant

Vergangenen Dienstag warb die US-Finanzministerin Janet Yellen am Rande ihres Besuchs in Japan erneut für das, was die USA seit Wochen fordern: Preisobergrenzen für russisches Öl und Gas. Doch unter den Staaten der führenden Industrienationen – den G7 – gibt es Bedenken. Zu Recht. Denn es ist zweifelhaft, ob Preisobergrenzen überhaupt funktionieren würden. Sie bergen vielmehr ein hohes politisches Risiko. Drei Argumente aus Sicht der politischen Ökonomie, warum der Teufel im Detail steckt:

1. Russland kann es sich vermutlich für eine Weile leisten, ganz auf die Einnahmen aus dem Export zu verzichten.

Nach Angaben des finnischen Think-Tanks Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) hat Russland in den ersten 100 Tagen des Krieges 93 Milliarden Euro mit dem Export fossiler Brennstoffe (einschließlich Kohle) eingenommen. In demselben Bericht werden Schätzungen von 900 Millionen Dollar pro Tag für die Kosten des Krieges angeführt, was darauf hindeutet, dass die Kriegshandlungen bislang tatsächlich ein Netto-Devisenbringer waren, nicht zuletzt wegen ihrer Auswirkungen auf den Ölpreis. Russlands Kriegsmaschinerie wird größtenteils im Inland finanziert und ein Zugang zu Dollar ist somit nicht notwendig. Zwar hängt die inländische Haushaltsbilanz auch von fossilen Brennstoffen ab, die Ausgangsbasis für Schulden und Defizite ist aber beneidenswert.

Was würde also mit der Weltwirtschaft passieren, wenn Russland von sich aus die Exporte komplett einstellen würde? Angesichts des derzeitigen Angebotsumfelds müsste ein russisches Exportverbot wohl gar nicht besonders lange dauern, um Preisreaktionen auf dem Markt auszulösen. Es sei auch daran erinnert, dass Russlands Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe im vergangenen Jahr trotz sinkender Mengen und Preisnachlässe gestiegen sind. Die Crea schätzt, dass der Preisanstieg von 60 Prozent die Kombination aus niedrigeren Exportmengen und Rabatten auf russisches Öl mehr als ausgleicht. Was zu einem Nettoanstieg der durchschnittlichen täglichen russischen Einnahmen aus dem Export fossiler Brennstoffe zwischen Mai 2021 und Mai 2022 um 250 Mio. Euro führt.

Der Westen braucht also offenbar russisches Öl und Gas mehr, als Russland unter Druck ist, es ihm zu verkaufen.

2. Es profitieren zu viele vom Status Quo.

Indien und China profitieren von Preisnachlässen auf Rohöl, und insbesondere Indien von der Raffinerie-Marge. So ist das Land quasi über Nacht zu einem bedeutenden Abnehmer von russischem Öl geworden, Berichten zufolge mit einem Abschlag auf die fiktiven Weltmarktpreise. Wichtig zu wissen ist, dass wiederum 20 Prozent der indischen Raffinerie-Exporte westlich des Suezkanals in genau die Länder gehen, die die Sanktionen gegen Russland verhängt haben.