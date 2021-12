Ein Blick in die Start-up-Szene „Preiswerte Immobilien zu finden, kann man lernen.“

Immobilieninvestments einfach erklärt – dafür will das Münchner Start-up Immocation stehen und damit die Branche aufmischen. Im Interview verrät Immocation-Chef Alexander Surminski, was es mit dem Geschäftsmodell auf sich hat und wieso es sich besonders während einer Inflation lohnen kann, in Immobilen zu investieren.