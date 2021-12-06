Ein Blick in die Start-up-Szene „Preiswerte Immobilien zu finden, kann man lernen.“

Immobilieninvestments einfach erklärt – dafür will das Münchner Start-up Immocation stehen und damit die Branche aufmischen. Im Interview verrät Immocation-Chef Alexander Surminski, was es mit dem Geschäftsmodell auf sich hat und wieso es sich besonders während einer Inflation lohnen kann, in Immobilen zu investieren.

Alexander Surminski, Geschäftsführer von Immocation: In seinem Youtube-Kanal klärt er über 150.000 Abonnenten über Immobilieninvestments auf.

DAS INVESTMENT: Immocation.de bezeichnet sich als Start-up, das Anlagen in Immobilien mit Lernen (education) verbinden soll. Herr Surminski, was wollen Sie den Menschen genau beibringen?

Alexander Surminski: Wir von Immocation, sind fest davon überzeugt, dass sich möglichst viele Menschen früh mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen sollten. Dafür sehen wir speziell Immobilien als sinnvollste Investition der Zukunft an. Daher lehren wir bei Immocation das Immobilieninvestment auch in all seinen Facetten.

Zu unseren wichtigsten Plattformen zählen unsere Erklärvideos auf Youtube, wo wir regelmäßig mehr als 150.000 Abonnenten erreichen. Zudem haben wir eine Facebook-Gruppe und Stammtische in über 50 Städten deutschlandweit. Es freut uns zu sehen, wenn Themen wie Altersvorsorge, zusätzliche Einkommensströme und Vermögenszuwachs lebhaft diskutiert werden. Ist dann einmal der Entschluss gefasst, in den Sachwert Immobilie zu investieren, geht es schnell um die Frage, wo man denn eigentlich hinmöchte.

Gibt es dort denn so große Unterschiede?

Surminski: Ja, wir haben drei Typen definiert: