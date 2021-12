Redaktion 08.11.2016 Lesedauer: 1 Minute

Premium Circle „BU-Leistungsfall gleicht oft einem Würfelspiel“

In der Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es zu wenig Transparenz. Ändert sich daran nichts, könnte die Politik stärker regulierend in diesen Bereich eingreifen, fürchtet Claus-Dieter Gorr von Premium Circle. Um mehr Transparenz im Markt herzustellen, verschickt Premium Circle nun einen umfangreichen Fragebogen an Versicherer und den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).