Pressekonferenz nach EZB-Ratstreffen Was Draghi heute erklären muss

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) verbrachte Monate damit, den Euroraum mit Notgeldern an griechische Banken intakt zu halten, selbst während das Land auf die Pleite zusteuerte. Seine Strategie gab den streitenden Regierungen genug Zeit, um am Montagmorgen in Brüssel letztlich eine Hilfsvereinbarung zu erzielen, die das griechische Parlament mittlerweile gebilligt hat. Doch das Trauma hinterließ Narben, die niemals heilen mögen.



Wenn Draghi nach dem EZB-Ratstreffen vor die Presse tritt, wird er sich den Fragen stellen, wann und wie die EZB die Wiedereröffnung der geschlossenen Banken in Griechenland unterstützen wird. Außerdem gab es einen grundlegenden Wandel seit der letzten Pressekonferenz vor sechs Wochen, als Draghi gesagt hatte, die EZB wolle einen Verbleib des Landes im Euro: einige der hochrangigsten Politiker der Region signalisierten, die Währungsunion könne zum ersten Mal ein Mitglied verlieren -- und hätte das vielleicht auch sollen.



„Das Grexit-Gerede hat ein Tabu gebrochen. Schöne Worte werden den Geist nicht wieder in die Flasche zurückbekommen“, sagte Alexander Privitera, Director des American Institute for Contemporary German Studies an der Johns Hopkins Universität in Washington. „Die Verhandlung eines Hilfspakets mit der Möglichkeit eines Austritts aus der Währungsunion auf dem Tisch macht die Währungsunion reversibel.“



Die EZB kündigt ihren Zinsentscheid um 13.45 Uhr MESZ in Frankfurt an. Von Bloomberg News befragte Ökonomen rechnen damit, dass der Leitzins unverändert auf dem Rekordtief von 0,05 Prozent belassen wird. Das Hauptthema auf der Pressekonferenz von Draghi, die 45 Minuten später stattfindet, wird wahrscheinlich Griechenland sein.



Nach mehr als vier Stunden Debatte hat das griechische Parlament in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag neue Sparmaßnahmen gebilligt, die eine Vorbedingungen für Hilfen von bis zu 86 Milliarden Euro sind.

Allerdings kam die Billigung durch das Parlament mehr als zwei Wochen nach Ende des vorherigen Hilfsprogramms und nach der Einführung von Kapitalverkehrskontrollen. Es bleibt jedoch die Tatsache, dass Griechenland kurz davor stand, den Euroraum verlassen zu müssen.



Europa habe „ein Grexit-Szenario im Detail vorbereitet“, hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am 7. Juli gesagt, nachdem die griechischen Wähler im Rahmen eines Referendums dem Gläubiger-Reformkurs eine Absage erteilt hatten. Das Bundesfinanzministerium legte ein Papier mit Szenarien vor, in dem unter anderem ein Ausstieg Griechenlands für die Dauer von fünf Jahren vorgeschlagen wurde.



Draghi dürfte auf der Pressekonferenz seinen Standpunkt bekräftigen, dass die Krise um Griechenland die Schwächen in der institutionellen Struktur der Gemeinschaftswährung offenbart hat, und dass Europa einen „Quantensprung“ in der Integration vornehmen muss.



„Das vergangene Wochenende war ziemlich unerquicklich und ziemlich deprimierend für die Leute, die denken, dass Europa weiteren Integrationsbedarf hat“, sagte Stephanie Flanders, Chef-Marktstrategin für Europa bei JPMorgan Asset Management, auf einer Veranstaltung in London. „Langfristig wird die Art und Weise, wie diese Vereinbarung zustande kam, etwas auf Kosten des Ansehen Europas bei den internationalen Investoren gehen.“