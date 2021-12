Pressemitteilung Invesco legt zwei neue Euroland-Aktienfonds auf

Invesco erweitert die eigene europäische Investmentplattform um zwei neue Fonds. Damit reagiert die Fondsgesellschaft auf das große Interesse kontinentaleuropäischer Investoren an einem fokussierten Engagement am europäischen Aktienmarkt. Der Invesco Euro Structured Equity Fund und der Invesco Euro Equity Fund sind beide in den meisten kontinentaleuropäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen und bieten Investoren zwei unterschiedliche Ansätze, um am Potenzial des europäischen Aktienmarktes zu partizipieren.



Die beiden Fonds haben zwar ein fokussierteres Anlageuniversum, folgen aber ansonsten dem bewährten Anlageprozess und der Investmentphilosophie des Invesco Pan European Structured Equity Fund und des Invesco Pan European Equity Fund. Dadurch können sie auf der Erfolgsbilanz der beiden bestehenden europäischen Aktienfonds aufbauen, die eine deutlich bessere Wertentwicklung erzielt haben als ihr Referenzindex*.