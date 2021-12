Presseschau zum Jubiläum So feiern Online-Medien den 20. M-Dax-Geburtstag

Das berichten deutsche Online-Medien anlässlich des 20. Jubiläums des deutschen Mid-Cap-Index M-Dax.

Boerse.Ard.de: „Glänzende Erfolgsgeschichte“

„Der MDax hat in den vergangenen zwei Dekaden eine glänzende Erfolgsgeschichte geschrieben“, schreibt Boerse.Ard.de. In puncto Börsen-Erfolg laufe der Nebenwerte-Index dem Dax sogar den Rang ab.

„Zu seinem 20-jährigen Jubiläum kommt der Nebenwerteindex auf fast 19.000 Punkte. Laut einer Auswertung der DAB Bank hat der M-Dax in seiner Lebenszeit ein sattes Plus von über 610 Prozent erwirtschaften. Man hätte sein Geld also versiebenfachen können in den 20 Jahren. Da konnte auch der Dax überzeugen, aber längst nicht so glanzvoll. Von der Einführung des MDax bis jetzt kommt er auf eine Performance von "lediglich" 298 Prozent - also eine Vervierfachung.“

Handelsblatt: „Branchenvielfalt schützt M-Dax vor Problemen in China“