Stefan Opel wird neuer Vorstandschef des Lebensversicherers Prisma Life – Vorgänger Holger Beitz geht in den Ruhestand. Mit Tobias Moser kommt auch ein neuer Finanzvorstand.

Stefan Opel wird neuer Vorstandsvorsitzender der Prisma Life, des auf Nettopolicen spezialisierten liechtensteinischen Lebensversicherers. Er tritt die Nachfolge von Holger Beitz an, der das Unternehmen mehr als elf Jahre geführt hat und nun in den Ruhestand tritt. Das Unternehmen gehört zum Barmenia-Gothaer-Konzern. Die deutsche Zweigniederlassung befindet sich in Konstanz.

Opel kommt von Konzernmutter Barmenia Gothaer

Der 49-jährige Opel ist dem Mutterkonzern seit rund zwölf Jahren verbunden. In dieser Zeit baute er das laut Unternehmensangaben das bAV-Geschäft der Gothaer Lebensversicherung auf – eine Funktion, die parallel zu seiner neuen Aufgabe bei Prisma Life beibehält. Seit 2018 war er zudem Geschäftsführer der Gothaer Invest- und Finanzservice – diese Aufgabe gibt er an einen internen Nachfolger ab. Bevor er zur Gothaer wechselte, war Opel mehr als zehn Jahre als Berater für Versicherungsunternehmen tätig, unter anderem bei der Boston Consulting Group.

„Mit Stefan Opel gewinnen wir einen CEO, der strategische Weitsicht mit operativer Stärke verbindet. Die Prism Life agiert in einem zukunftsträchtigen Markt. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Stefan Opel, auch durch eine stärkere Verzahnung mit dem Barmenia-Gothaer-Konzern, die erfolgreiche Entwicklung fortsetzen wird“, sagt Heinz Frommelt, Präsident des Verwaltungsrats der Prisma Life.

Finanzvorstand Schulz geht mit unbekanntem Ziel

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Gleichzeitig verlässt Finanz- und Risikovorstand Volker Schulz die Prisma Life, laut Pressemitteilung auf eigenen Wunsch, um sich künftig Themen der künstlichen Intelligenz im Versicherungsbereich zu widmen. Er hatte den Posten seit August 2019 inne. Wohin Schulz wechselt, ist nicht bekannt.

Seine Nachfolge tritt Tobias Moser (36) an, der seit Anfang 2025 als Leiter der Konzernrechtsabteilung und Nachhaltigkeitschef (Director Legal Corporate und Chief Sustainability Officer) im Unternehmen tätig ist. Zuvor war Moser unter anderem für die Vienna-Life Lebensversicherung Vienna Insurance Group und das Beratungsunternehmen Pricewaterhouse Coopers tätig.