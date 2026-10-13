Prisma Life will ein Altersvorsorgedepot ohne Beitragsgarantie anbieten. Kunden wählen aus rund 140 Fonds, ein günstiges Standarddepot kommt in Kooperation mit Barmeniagothaer.

Beim AVD „Prisma Flex Invest Förder Plus“ können Kunden aus rund 140 ETFs und aktiv gemanagten Fonds wählen und bis zu 35 davon gleichzeitig im Depot halten.

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Prisma Life steigt in die neue staatlich geförderte private Altersvorsorge ein. Zum Start der Reform im Januar 2027 will der Lebensversicherer aus Liechtenstein ein Altersvorsorgedepot anbieten, das vollständig auf Beitragsgarantien verzichtet. Das Unternehmen ist seit Jahren auf fondsgebundene Nettopolicen spezialisiert.

Prisma-Life-Chef Stefan Opel begründet den Schritt mit den Renditechancen am Kapitalmarkt. Eine hundertprozentige Beitragsgarantie wirke zwar sicher, begrenze aber die Ertragsmöglichkeiten deutlich, so Opel. Häufig zehre die Inflation die Ersparnisse dann nach und nach auf.

Bis zu 35 Fonds im Depot

Das Produkt heißt „Prisma Flex Invest Förder Plus“. Kunden können laut Prisma Life aus rund 140 ETFs und aktiv gemanagten Fonds wählen und bis zu 35 davon gleichzeitig im Depot halten. Bestandsprovisionen, die Fondsgesellschaften für gemanagte Fonds zahlen, gibt der Versicherer nach eigenen Angaben vollständig an die Kunden weiter. Angaben zu den Kosten des Produkts macht das Unternehmen bislang nicht.

Standarddepot über Barmeniagothaer

In Zusammenarbeit mit Barmeniagothaer bietet Prisma Life außerdem Zugang zu einem kostengünstigen Standarddepot. Daneben soll es erweiterte Varianten mit persönlicher Beratung geben. Die Förderung sei ein Türöffner, ersetze aber keine umfassende Vorsorgeplanung, sagt Opel. Beratung brauche es vor allem bei höheren Sparbeiträgen, bei Versorgungslücken und bei der Frage, wie sich geförderte, private und betriebliche Vorsorge kombinieren lassen.

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Für Vermittler stellt Prisma Life den Fondsauswahl-Tool „Prisma Fund Finder“, einen Förderrechner und eine Angebotssoftware bereit. Als neue Zielgruppe nennt das Unternehmen unter anderem Selbstständige, die mit der Reform erstmals gefördert sparen können.

Versicherer setzen sonst eher auf Garantien

Mit dem garantiefreien Ansatz hebt sich Prisma Life von vielen Wettbewerbern ab: Beobachter rechnen damit, dass sich Versicherer tendenziell eher mit Garantieprodukten, Fondsgesellschaften eher mit garantiefreien Produkten positionieren.

Zuletzt hatten unter anderem die Deutsche Bank und die Deka ihre Pläne vorgestellt. Die Deutsche Bank startet mit einem digitalen Standarddepot ihrer Fondstochter DWS. In den ersten zwei Jahren kostet es 0,10 Prozent pro Jahr, danach 0,28 Prozent. Später sollen ein DWS-Depot mit persönlicher Beratung für 0,99 Prozent pro Jahr sowie Versicherungsprodukte von Zurich mit und ohne Garantien folgen. Die Deka bietet ihr Altersvorsorgedepot über die Sparkassen in zwei Varianten an: Das ETF-basierte Standarddepot kostet 0,1 Prozent pro Jahr, das aktiv gemanagte Individualdepot je nach Laufzeit zwischen 1,0 und 1,5 Prozent.

Prisma Life wurde im Jahr 2000 gegründet und verwaltet nach eigenen Angaben Kundengelder von rund 1,7 Milliarden Euro.