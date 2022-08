Lebensversicherungen Prisma Life will mit neuem Co-Chef international wachsen

Alessandro Tulli verstärkt ab September vorbehaltlich der Zustimmung der Finanzmarktaufsicht die Geschäftsleitung der Prisma Life. Der auf das Geschäft mit Nettopolicen für Honorarberater spezialisierte Lebensversicherer wird bislang von Holger Beitz und Volker Schulz geleitet.

Der gebürtige Italiener Tulli verantwortete zuletzt die Entwicklung digitaler Versicherungs- und Softwareprodukte bei der schweizerischen Lifeware Gruppe. Zuvor war Tulli zwölf Jahre lang bei der Swiss Life International in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem in Liechtenstein, Luxemburg und Zürich.

In seiner neuen Funktion als Chief Innovation Officer will der promovierte Jurist Tulli zukünftig die Internationalisierungsstrategie der Prisma Life vorantreiben. Bisher ist das Unternehmen mit Sitz im liechtensteinischen Ruggell in Deutschland sowie Österreich, Belgien und Malta tätig.