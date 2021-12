Andreas Scholz 01.04.2008 Lesedauer: 1 Minute

Privatanleger: Neue Lust auf Geldanlage

Die deutschen Privatanleger begaben sich im Februar auf Schnäppchenjagd: Fast 1,2 Milliarden Euro investierten sie per Saldo in diesem Monat in Aktienfonds. Noch mehr Geld steckten sie in Mischfonds mit 1,56 Milliarden Euro, Dachfonds mit 1,28 Milliarden Euro, Geldmarktfonds mit 1,27 Milliarden Euro und offenen Immobilienfonds mit 1,21 Milliarden Euro. Das geht aus der Monatsstatistik des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) hervor.