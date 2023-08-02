Eine Grafik des Beratungsunternehmen Barkow Consulting zeigt, dass Anleger vermehrt auf Anleihen setzen. Dabei hat sich das Investitionsvolumen im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorquartal mehr als verdoppelt.

Anleger setzen vermehrt auf Anleihen, das zeigt eine Infografik des Beratungsunternehmen Barkow Consulting. Demnach haben sich die Anleiheinvestitionen privater Anleger im Euroraum im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorquartal mehr als verdoppelt.

Dies führte laut der Analysten zu einem Investitionsvolumen von 110 Milliarden Euro, mehr als doppelt so viel wie der bisherige Höchststand von 53 Milliarden Euro im ersten Quartal 2007. Gleichzeitig übertreffe diese Zahl bereits die gesamten Anleiheinvestitionen aus dem Jahr 2022. Diese summierten sich nach mehr als einem Jahrzehnt fast kontinuierlicher Abflüsse auf 103 Milliarden Euro.

>> Grafik vergößern

Infografik Barkow Consulting: So hat sich das Anleiheinvestitionsvolumen entwickelt. © Barkow Consulting

Du fragst dich: Festgeld oder Anleihe? Hier erfährst du, wo die Unterschiede sind und was es zu beachten gibt.