Privatanleger-Studie: Akzeptanz für Honorarberatung ist groß

Wurde den Befragten zudem eine höhere Rendite durch ein kostenoptimiertes Produktangebot in Aussicht gestellt, konnten sich 90 Prozent der Befragten für das Honorarmodell begeistern.Im Vergleich der Finanzprodukte sahen die meisten (41 Prozent) ein Honorar bei der Altersvorsorgeberatung als gerechtfertigt an. „Das bestätigt unsere tägliche Erfahrung", erklärte Michael Mebesius, Geschäftsführer von Honorar Konzept. Mebesius weiter: „Honorarberatung funktioniert."Mit Blick auf unterschiedliche Honorarmodelle wären rund 30 Prozent der Befragten bereit, den Berater nach Zeitaufwand (Stundenlohn) zu bezahlen (siehe Grafik). Rund 19 Prozent könnten sich vorstellen, ein festes Honorar zu vereinbaren. Mehr als 17 Prozent der Studienteilnehmer wären bereit, einen bestimmten Prozentsatz ihres Vermögens in die Beratung zu investieren. 33,5 Prozent würden eine Mischform aller drei Modelle bevorzugen.Es sei wichtig, den Kunden die Vertriebsprovisionsersparnis bei der Honorarberatung vor Augen zu führen, erklärt Dietmar Leisen, Professor am Lehrstuhl für Bankbetriebslehre an der Universität Mainz. Dies erklärt auch den im Vergleich zu früheren Studien sehr hohen Anteil der Anleger, die eine Honorarberatung in Anspruch nehmen würden.Als Gründe für den bewussten Wechsel zur Honorarberatung nennen die Befragten zudem die Unabhängigkeit des Beraters sowie eine bessere Beratungsqualität.