Im Bereich Aktien Privatbank Berenberg stärkt ihr Wealth Management

Ralf Walter wechselt von Allianz Global Investors (AGI) zum Asset and Wealth Management der Privatbank Berenberg. Er bezieht sein Büro in Frankfurt am Main und berichtet an Matthias Born, dem stellvertretenden Leiter Asset and Wealth Management.

Walter soll insbesondere die Aktienplattform voranbringen und alternative Aktienstrategien entwickeln. Unternehmen mit hohen Eigenkapitalrenditen und nachhaltigen Wachstumsraten stehen dabei im Zentrum der Investment-Philosophie.

In den vergangenen zwölf Jahren war Walter bei AGI als Portfoliomanager mit Schwerpunkt Aktien tätig. Zuvor arbeitete er bei Cominvest und der Allgemeinen Deutschen Investment-Gesellschaft (ADIG). Hier verwaltete er unter anderem den Fonds für deutsche Aktien.