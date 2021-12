Redaktion 04.05.2020

Privatbankier Carsten Mumm im Interview „Es wäre ein Fehler, jetzt zu verkaufen“

Was machen vermögende Privatanleger in der Corona-Krise? Was kaufen sie? Was lassen sie links liegen? Mario Lochner vom Youtube-Kanal Mission Money hat bei Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel, nachgefragt. Herausgekommen ist ein sehenswertes Video-Interview.