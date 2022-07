Private Altersvorsorge Fondspolice – was ist das?

Bei Fondspolicen wird im Gegensatz zu klassischen Lebens- und Rentenversicherungen ein Teil der Beiträge an der Börse investiert. Welche Vor- und Nachteile die Anlage am Kapitalmarkt bietet und in welchen Punkten sich die Produkte noch unterscheiden, erfährst du hier.

Börse in Frankfurt am Main: Bei Fondspolicen wird ein Teil der Beiträge in börsengehandelte Investmentfonds investiert.

© Imago Images / Reiner Zensen

Fondspolicen sind heute gang und gäbe – waren bei deutschen Versicherungen allerdings lange undenkbar. Erst Mitte der 1980er Jahre sprach sich herum, dass es beispielsweise in Großbritannien eine lukrativere Möglichkeit für den Aufbau der Altersversorgung gibt als die klassische Lebensversicherung. Neben der Kapitallebensversicherung und der Risikolebensversicherung etablierte sich deshalb mit der fondsgebundenen Lebensversicherung zunehmend eine dritte Form der Kapitalanlage. Wie bei der Kapitallebensversicherung bietet auch die fondsgebundene Variante eine Kombination aus Vorsorge für den Todesfall und Sparplan. Von den regelmäßigen Beiträgen wird bei der fondsgebundenen Lebensversicherung ein Teil in eine Risikolebensversicherung und ein Teil in einen Investmentfonds investiert. Dabei kann es sich beispielsweise um einen Aktien- oder einen Rentenfonds handeln. Mehr Risiko – mehr Rendite Bei Fondspolicen gibt es keine garantierte Mindestzahlung nach Ablauf der Laufzeit. Das Risiko entspricht dem Risiko der Fondsanlage, ist also von der Entwicklung des Aktien-, Renten- oder auch Immobilienmarktes abhängig. Theoretisch sind sogar Verluste möglich – allerdings ist dafür auch die Renditemöglichkeiten viel höher als bei einer Kapitallebensversicherung. Der Erfolg in Deutschland war so groß, dass es heute keine Gesellschaft mehr gibt, die nicht auf dieses Produkt setzt. Doch nicht nur in der privaten Altersvorsorge spielen Fondspolicen eine Rolle. Auch Riester-Rente, betriebliche Altersversorgung und Rürup-Rente werden inzwischen überwiegend als fondsbasierte Lösung angeboten und angenommen. Unterschiede: Kosten und Rückkaufwert Doch auch wenn Fondspolicen Anlegern einen abgesicherten Einstieg in die börsenorientierte Altersvorsorge bieten, sollte man nicht vergessen, dass das teilweise Abgeben von Aufgaben und Risiken auch seinen Preis hat. So zahlt der Kunde bei der fondsgebundenen Lebensversicherung auch die Verwaltungskosten eines Versicherungsunternehmens und einer Fondsgesellschaft mit. Diese können erheblich sein und die Rendite deutlich schmälern. Investmentfonds und Lebensversicherung selbstständig zu kombinieren kann für Anleger daher viel günstiger sein als eine Fondspolice abzuschließen. Abgesehen von der Anlage des Kapitals unterscheiden sich Fondspolicen noch durch ihren Rückkaufwert von althergebrachten Lebens- und Rentenversicherungen. Soll der Rückkaufswert einer Lebens- oder Rentenversicherung zur Besicherung eines Darlehens abgetreten werden, wird bei einer Fondspolice ein anderer Maßstab angelegt als bei einer herkömmlichen Versicherung. Während bei der herkömmlichen Variante die Sicherheit der Höhe des Rückkaufswertes entspricht, trifft dieses bei Fondspolicen aufgrund möglicher Kursschwankungen an den Börsen nicht zu. Deshalb werden Fondspolicen, die überwiegend in Aktienfonds investiert sind, nur mit 60 Prozent des Rückkaufswertes beliehen und Policen mit überwiegendem Rentenfondsanteil mit 80 Prozent.