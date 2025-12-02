Eine große Mehrheit der Finanzanlagen bleibt für Privatanleger unzugänglich, da es sich um private Vermögenswerte handelt. Die erfreuliche Nachricht ist, dass durch strukturelle und regulatorische Entwicklungen die Möglichkeiten zur Investition in diese Vermögenswerte erweitert wurden. Neue Formate sind verfügbar, die speziell auf die Bedürfnisse individueller Investoren zugeschnitten sind.

Patrick Sobotta, Executive Managing Director, Head of Central and Eastern Europe, Michael Jäger, Head of Private Assets CEE und Nicolas Audhoui-Darthenay, Head of Private Assets Product, erläutern die Vor- und Nachteile sogenannter „Evergreen“-Fonds.

Was sind die Erwartungen von Privatanlegern, wenn sie Private-Asset-Strategien wählen?

Patrick Sobotta: Zunächst ist es wichtig zu beachten, dass private Vermögenswerte hauptsächlich auf Investoren abzielen, die bereits andere Anlageklassen in ihrem Portfolio (Aktien, Anleihen, Derivate usw.) besitzen und nach zusätzlichen Quellen für Diversifikation und Rendite suchen. Im Austausch für eine höhere Zielrendite und Diversifikationsvorteile sind private Vermögenswerte, wenn sie direkt gehalten werden, von Natur aus illiquide und erfordern spezifisches Fachwissen sowie Zugang zu Transaktionen. Hier kommt die Expertise von Managementgesellschaften ins Spiel, die bei der Beschaffung und Strukturierung geeigneter Lösungen unterstützen. Privatanleger fordern Flexibilität in ihren Investitionen, um insbesondere auf Lebensereignisse oder sich im Laufe der Zeit verändernde Bedürfnisse reagieren zu können. Geschlossene Private-Equity-Fonds mit mehrfachen Kapitalabrufen und Haltefristen von fünf bis neun Jahren erfüllen diese Anforderungen nicht. Die Schaffung von offenen oder „Evergreen“-Fonds, die in private Vermögenswerte investieren und für Einzelpersonen zugänglich sind, ermöglicht es, diese Hürde bei der Demokratisierung privater Vermögenswerte zu überwinden.

Welche Liquiditätsbeschränkungen sollten akzeptiert werden, wenn man diese Anlageklasse wählt?

Nicolas Audhoui-Darthenay: Im Gegensatz zu traditionellen Aktien- oder Anleihefonds, die einen täglichen Nettoinventarwert bieten (offene Fonds, bei denen der Anleger täglich ein- oder aussteigen kann), kann ein Evergreen-Private-Assets-Fonds nur begrenzte Liquidität bieten, mit klar definierten Zeitfenstern für Zeichnungen und Rücknahmen, beispielsweise monatlich oder vierteljährlich. Die Liquidität, die den Endinvestoren in einem Evergreen-Fonds angeboten wird, unterliegt Einschränkungen, die teilweise durch die Regulierung bedingt sind. Ein lokal verwalteter Fonds kann den Vertrieb an Privatanleger auf lokaler Ebene erlauben (mit lokalen Einschränkungen). Der einzige Weg, einen Private-Asset-Fonds an Privatanleger auf europäischer Ebene zu vertreiben (und somit Fonds mit signifikanter Größe und größerer Diversifikation zu schaffen), besteht darin, das neue ELTIF-Label zu erhalten, das seit einem Jahr gültig ist.

Michael Jäger: Die ELTIF-Regelung sieht vor, dass die Liquidität, die von einem Evergreen-Fonds angeboten wird, auf einen Prozentsatz der liquiden Vermögenswerte zum Zeitpunkt der Zentralisierung beschränkt ist. Es gibt zwei Kalibrierungsoptionen:

Eine Mindestliquiditätsreserve und einen maximalen Auszahlungsbetrag, der sich ausschließlich nach der Häufigkeit der Auszahlungen richtet, oder Nur einen maximalen Auszahlungsbetrag, der sowohl von der Häufigkeit der Auszahlungen als auch von der Kündigungsfrist für Auszahlungen abhängt.

In jedem Fall wird die Liquidität in erster Linie vom Manager bereitgestellt, der Vermögenswerte basierend auf ihrer Fähigkeit auswählt, regelmäßig positive Cashflows zu generieren und/oder bei Bedarf verkauft werden zu können. Der Kompromiss ist manchmal ein größerer Anteil an liquiden Vermögenswerten (historisch 25%-35% für lokale Evergreen-Fonds), aber eine verfeinerte Struktur ermöglicht eine Reduzierung der Größe dieser Reserve, während die effektive Liquidität für einen ELTIF-Fonds aufrechterhalten wird, beispielsweise durch einen Dachfonds.

Patrick Sobotta: Darüber hinaus sind diese Produkte neu für Privatanleger, weshalb wir großen Wert darauf legen, sicherzustellen, dass sie von den Investoren gut verstanden werden. Aus diesem Grund bieten wir umfassende Bildungsartikel und Schulungsmodule an, um eine größere Transparenz bei technischen Aspekten zu gewährleisten. Wir haben eine Private Assets Academy ins Leben gerufen, die jeder kostenlos online nutzen kann.

Wie können wir erwarten, dass sich die Anlageklasse langfristig entwickelt?

Michael Jäger: Private Vermögenswerte ermöglichen es Ihnen, von einer Illiquiditätsprämie zu profitieren. Die Anlageklasse strebt daher zweistellige Renditen an, und eine Zielrendite von über 8-10 % erscheint uns als angemessener langfristiger Ausgleich für die Komplexität und die geringere Liquidität dieser Anlageklasse. Bei einer jährlichen Performance von 8 % können Sie Ihr Kapital potenziell alle neun Jahre verdoppeln. Über einen Zeitraum von 20 Jahren könnte Ihr Kapital potenziell um das Fünf- bis Sechsfache steigen. Dies kann dazu beitragen, einen besseren Lebensstandard im Ruhestand zu sichern, die Ausbildung Ihrer Kinder zu planen oder andere langfristige Projekte zu realisieren.

Ist das Renditepotenzial von Evergreen-Fonds, die liquider sind, geringer als das von geschlossenen Fonds, die institutionellen Investoren vorbehalten sind?

Nicolas Audhoui-Darthenay: Geschlossene Fonds verfügen im Allgemeinen nur über einen marginalen Liquiditätsanteil, aber der Privatanleger hält Bargeld bereit, um die Kapitalabrufe geschlossener Fonds zu decken, und könnte Bargeld haben, das darauf wartet, reinvestiert zu werden, wenn diese Fonds amortisiert werden. Infolgedessen leidet dieser Anleger unter einer Verwässerung seiner tatsächlichen Performance durch diese marginale Liquidität in seinem Konto. Im Gegensatz dazu haben Evergreen-Fonds im Allgemeinen einen kleineren Liquiditätsanteil, der es dem Manager ermöglicht, auf Anlegerabflüsse zu reagieren. Da der Anleger leichter entscheiden kann, wann er in seine Investition ein- und aussteigen möchte, ist die Verwässerung aufgrund von Bargeld in seinem Konto nahezu nicht vorhanden. In gewisser Weise wird die Verwässerung durch Bargeld, die zu Beginn und am Ende der Laufzeit geschlossener Fonds wichtig ist, durch eine geringere, aber permanente Verwässerung ersetzt. Zur Erinnerung: Mit Ausnahme der Fondsauflegungsphase wird das Geld sofort in einen Evergreen-Fonds investiert, da der Anleger von den vorherigen Investitionen des Fonds profitiert. Im Gegensatz dazu kann die Investition in einen geschlossenen Fonds mehrere Jahre dauern, mit erheblichen Wartezeiten auf Liquidität für den Endkunden. Wenn der "interne" Liquiditätsanteil eines Evergreen-Fonds optimiert wird, könnte der Endkunde Renditen erzielen, die den tatsächlichen Renditen geschlossener Fonds entsprechen oder nahekommen. Bei Natixis IM setzen wir uns dafür ein, die Größe des liquiden Anteils zu optimieren. Auf diese Weise können Fonds so strukturiert werden, dass bis zu 80 % in "reine" private Vermögenswerte investiert sind.

Im Hinblick auf private Märkte, erlaubt Natixis IM seinen Kunden den Zugang zum gesamten Leistungsspektrum der verbundenen Vermögensverwaltungsgesellschaften innerhalb der Gruppe?

Patrick Sobotta: Private Vermögenswerte (Immobilien, Infrastruktur, Private Equity usw.) repräsentieren über 100 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen bei Natixis IM. Wir bieten einen zentralen Zugangspunkt zu unternehmerischen Vermögensverwaltern mit hohem Überzeugungspotenzial und nachgewiesener Erfolgsbilanz im Bereich privater Vermögenswerte. Wir bieten diversifizierte Anlagelösungen an, die Private Equity, Private Debt, Immobilien, Infrastruktur sowie Multi-Private-Assets-Lösungen in den europäischen, amerikanischen und asiatischen Märkten abdecken. Unser Angebot umfasst zudem nachhaltigkeitsorientierte Lösungen, einschließlich Impact Private Equity, Infrastruktur für den Übergang zu erneuerbaren Energien oder natürliche Ressourcen. In Bezug auf die Zugänglichkeit bieten wir mehrere Lösungen an, die für Einzelpersonen zugänglich sind, insbesondere durch Evergreen-Fonds, die sich auf reine private Equity oder Multi-Private-Assets konzentrieren.

