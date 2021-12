Private Banking: Julius Bär kooperiert mit Macquarie

Die Macquarie Gruppe hat ihren Hauptsitz in der Region Asien-Pazifik. Als Bestandteil der Vereinbarung wird Julius Bär Kunden für Investment-Banking-Transaktionen an Macquarie verweisen. Umgekehrt wird Macquarie Kunden an Julius Bär vermitteln, die Private-Banking-Dienstleistungen benötigen.Außerdem werden über die offene Produktplattform von Julius Bär die Investment-Banking-Produkte von Macquarie Julius-Bär-Kunden in Asien angeboten. Das Vermögensverwaltungsgeschäft für Privatkunden von Macquarie in Asien wird zu Julius Bär transferiert. Macquarie Private Wealth Asia hat Niederlassungen in Singapur und Hongkong und verwaltet Kundenvermögen von rund einer Milliarde US-Dollar.„Die Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Schritt, unsere Präsenz in der wichtigsten Wachstumsregion der Welt auszubauen, und ein Bekenntnis zu Asien als unserem zweiten Heimmarkt“, sagt Boris F.J. Collardi, Geschäftsführer von Julius Bär. Nicholas Moore, Geschäftsführer der Macquarie Gruppe, ergänzt: „Wir sind überzeugt, dass Macquaries Expertenwissen in der Region Asien-Pazifik, das wir über 42 Jahre aufgebaut haben, für beide Seiten von großem Nutzen sein wird.“Mit diesem Schritt setzt Julius Bär die Wachstumsstrategie in Asien fort. Erst kürzlich hat die Bank den „Julius Baer Wealth Report: Asia“ herausgebracht. Der Bericht bietet eine umfassende Analyse zu sehr vermögenden Privatpersonen (HNWIs) in dieser Region. Zudem hat Julius Bär von der China Banking Regulatory Commission die Lizenz für eine Vertretung in Schanghai erhalten und ist damit die einzige Privatbank mit einer QFII-Lizenz.Macquarie bietet die volle Bandbreite an Bank-, Anlageberatungs-, Investment- und Fonds-Management-Dienstleistungen im Raum Asien-Pazifik an. Kontinuierlich baut die Gruppe ihr Geschäft in dieser Region weiter aus, verbreitert die Produktpalette und die geografische Präsenz. In den vergangenen Jahren war Macquarie außerdem an einigen der größten Börsengänge in Asien beteiligt, einschließlich des Börsenganges der Agricultural Bank of China.