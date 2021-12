private banking kongress 2012 in München: Bilder vom Event

Alles drehte sich ums Risiko-Management. Denn dass dieses Thema für Vermögensverwalter immer mehr an Bedeutung gewinnt, zeigen mehrere Untersuchungen. So auch die aktuelle Studie von Campden Research, der Forschungsabteilung des Finanzdienstleisters für Vermögensverwalter Campden Wealth und der Schweizer Bank UBS.Nach einer Umfrage unter mehr als 50 Single und Multi Family Offices stellten die Forscher fest, dass europäische Family Offices sich derzeit so stark mit Risiken und dem Risiko-Management beschäftigen wie noch nie zuvor. Denn die Gefahren lauern überall.Zum einen bereiten Investment-Risiken den Geldverwaltern Kopfzerbrechen. Zum anderen sorgen sich die Asset Manager um die Sicherheit der Banken und die Diskretion von Angestellten und Geschäftspartnern. Während die meisten um das ihnen anvertraute Geld fürchten, machen sich einige sogar Gedanken um die persönliche Sicherheit.Im kommenden September geht die Veranstaltungsreihe private banking kongress in Hamburg in eine neue Runde.