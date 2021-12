Redaktion 19.09.2017

private banking kongress Hamburg 2017 Alle Bilder der Vorträge und Roundtables

Was man noch wenige Tage vor dem Start von Mifid II wissen muss, ob Impact Investing das „New Normal" für UHNWIs ist und in welcher Weise kurzfristige Unternehmensanleihen eine Lösung für die schwarze Null sind? Die vielen Vorträge auf dem 13. private banking kongress in Hamburg 2017 boten den Zuhörern interessante Einsichten, zudem wurde eifrig an Roundtables diskutiert.