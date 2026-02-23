Ein Panel auf dem private banking kongress in Köln stellt eine der wichtigsten Fragen der Branche – und lässt das Publikum mitentscheiden.

Es gibt Beziehungen, die auf dem Papier glänzen und im Alltag manchmal reiben. Die Ehe zwischen Banken und Family Offices gehört seit Jahren dazu. Man braucht sich, man duldet sich, man irritiert sich – und dennoch gelingt regelmäßig echte Zusammenarbeit, die für beide Seiten Wert schafft. Doch wie steht es wirklich um diese Partnerschaft? Ist sie strategisch gewachsen, situativ bequem oder schlicht Gewohnheit?



Genau dieser Frage geht der private banking kongress am 26. Februar 2026 im Deutschen Sport und Olympia Museum in Köln nach — in einem Investorenpanel, das nicht nur reden, sondern auch zuhören will. Wörtlich.

Das Publikum bestimmt die Agenda mit

Das Format ist bewusst anders angelegt: Bevor die Experten auf dem Podium das Wort ergreifen, sind die Teilnehmer im Saal gefragt. Per Live-Abstimmung äußern sie sich zu konkreten Fragen und formen damit die Gesprächsrichtung des Panels in Echtzeit.

Wie würden Sie die aktuelle Zusammenarbeit beschreiben — strategische Partnerschaft, Zweckgemeinschaft oder doch eher situative Allianz? Für welche Aufgaben brauchen Family Offices Banken heute noch wirklich? Und wo gehen im Alltag die meisten Stunden verloren?

Die Antworten aus dem Saal fließen direkt in die Diskussion ein. Das macht den Tag zu mehr als einer Bühnenveranstaltung — und die Teilnehmer zu Mitautoren der Ergebnisse.

Noch nicht angemeldet? Registrieren Sie sich hier für den private banking kongress in Köln

Die Stimmen auf dem Podium

Auf der Bühne sitzen vier Praktiker, die diese Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven kennen: Martin Drathen (Geschäftsführer, WSH Family Office), Heidi Abraham (Family Office und Investment Strategin), Sascha Häusler (Bereichsdirektor, KSK Köln) und Nicki Lange (Gesellschafter, Lange Family Office & Geschäftsführer, Avalon Advisory).

Moderiert wird das Panel von Malte Dreher (Herausgeber, private banking magazin) und Christoph Fröhlich (Chefredakteur, DAS INVESTMENT).

Die aggregierten Abstimmungsergebnisse und die zentralen Erkenntnisse aus dem Panel werden im Nachgang veröffentlicht. Wer die Auswertung erhalten möchte, kann jetzt bereits den Newsletter abonnieren, um sie nicht zu verpassen.

Wer live dabei sein will: Der private banking kongress 2026 findet am 26. Februar im Deutschen Sport und Olympia Museum in Köln statt. Anmeldungen sind noch möglich.