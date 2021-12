Lisa Reese 08.04.2014

private banking kongress München 2014 Der erste Tag in Bildern

Verhandlungsstrategien in Krisensituationen, Gründung von Familienstiftungen, EU-Erbschaftsverordnung: Diese und andere Themen beleuchteten hochkarätige Experten am ersten Tag des diesjährigen private banking kongress. Der erste Tag der Veranstaltung in Bildern.