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Veranstalterin Viktoria Delius-Trillsch (rehblau events) und Malte Dreher, Herausgeber des private banking magazins, begrüßen die Gäste. | © Anna Rauchenberger/Jana Madzigon
. Bildquelle: Anna Rauchenberger/Jana Madzigon

Veranstalterin Viktoria Delius-Trillsch (rehblau events) und Malte Dreher, Herausgeber des private banking magazins, begrüßen die Gäste.