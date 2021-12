Private Banking: Sinkende Margen, weniger Boni

Die Stephan Unternehmens- und Personalberatung hat deutschlandweit 1.043 Mitarbeiter im Segment Private Banking/Wealth Management befragt, in dem Kunden ab einem frei verfügbaren Vermögen von einer Million Euro beraten werden.Die Ergebnisse des Private-Banking-Atlas Deutschland im Schnelldurchlauf:Fixeinkommen Private Banker 2013: T€ 102 p.a.(Im Vergleich 2011 T€ 95 p.a.) Variable Einkommen Private Banker 2013: T€ 18 p.a.(Im Vergleich 2011 T€ 21 p.a.)Top-Einkommen in Frankfurt/Rhein-Main: fix: T€ 112 p.a.var.: T€ 25 p.a.Niedrigste Einkommen in Berlin: fix: T€ 82 p.a.var.: T€ 12 p.a.Betreutes Volumen Private Banker 2013 im Ø: € 95 Mio.(Im Vergleich zu 2011 + 13 %) Akquiriertes Volumen Private Banker 2013 im Ø : € 12,9 Mio. p.a.(Im Vergleich zu 2011 + 12 %)Top-betreute Volumina Frankfurt/Rhein-Main Ø: € 107 Mio.Top-akquirierte Volumina Frankfurt/Rhein-Main Ø: € 15 Mio. p.a.Niedrigste betreute Volumina Berlin Ø: € 63 Mio.Niedrigste akquirierte Volumina Berlin Ø: € 9,3 Mio. p.a.Ertrag pro Berater im Ø: T€ 780(Im Vergleich zu 2011 + 8 %) Regionalbeispiele Ertrag pro Berater im Ø:München T€ 875Berlin T€ 560Betreute Familienverbünde im Ø: 48Depotgröße im Ø: € 1,79 Mio.Erzielte Marge im Ø: Anlagevolumina 0,5 - 1 € Mio.: 1,01 %Anlagevolumina 1 - 2,5 € Mio.: 0,72 %Anlagevolumina 2,5 - 5 € Mio.: 0,59 %Anlagevolumina 5 - 10 € Mio.: 0,43 %Anlagevolumina > 20 € Mio.: < 0,30 %Honorarberatung als Preismodell:Angebot weiterhin gering bei ca. 1 % >> Hier geht es zur Studie