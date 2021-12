Private-Banking-Test Tops 2017 Das sind die 13 besten Vermögensberater

Im Qualitätstest der Anbieter TOPs 2017 vom Fuchsbriefe-Verlag und dem Analysehaus Dr. Richter | IQF erreichen 13 Anbieter die Note „sehr gut“. Besonders gut schneiden dabei inhabergeführte Privatbanken ab: Mit dem Bankhaus Carl Spängler aus Salzburg, der fürstlichen LGT Bank aus Liechtenstein und der Wiener Privatbank Gutmann belegen sie die ersten drei Plätze.

Rang vier bekleidet die genossenschaftliche DZ Privatbank in Luxemburg. Auf Platz 5 folgt das seit 2010 zum Deutsche-Bank-Konzern gehörige Bankhaus Sal. Oppenheim. Punktgleich auf Rang 5 befinden sich auch die noch junge Globalance Bank in Zürich und die Deka-Bank in Luxemburg.