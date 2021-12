Private Banking Vereinigtes Europa bei der Credit Suisse

Nach dem Weggang einen langjährigen Private Banker stehen bei der Credit Suisse (CS) nun weitere organisatorische Änderungen an. So legt die Bank die Abteilungen Private Banking EEMEA (Eastern Europe, Middle East & Africa) und Private Banking Westeuropa zusammen. Das berichtet das Schweizer Finanznachrichtenportal Finews.ch.Grund für die Fusion sei der Weggang des ehemaligen Private Bankers und EEMEA-Leiters Alois Bättigs, schreibt Finews.ch und bezieht sich dabei auf ein internes Memo.Die Leitung der neuen Einheit übernimmt Romeo Lacher, bislang Leiter Private Banking für Westeuropa. Er berichtet künftig an den Leiter Private Banking & Wealth Management Hans-Ulrich Meister und auf regionalem Niveau an den EMEA-Chef Gaël de Boissard.