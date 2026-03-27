Private Credit dominiert die neuen Eltif-Zulassungen. Doch ein Morningstar-Report zeigt: Die beworbenen Renditen halten einem Vergleich mit öffentlichen Märkten kaum stand.

Wer in den vergangenen zwei Jahren einen Eltif aufgelegt hat, setzte mit wachsender Wahrscheinlichkeit auf Private Credit. Seit Inkrafttreten des reformierten Eltif-2.0-Rahmens im Januar 2024 dominieren Private-Credit-Strategien die Neuzulassungen – ein deutlicher Wandel gegenüber der ersten Eltif-Generation, in der Private Equity noch die führende Anlageklasse war. Das zeigt der im März 2026 veröffentlichte Report „The State of Eltifs 2026“ von Morningstar.

Im gesamten Evergreen-Eltif-Markt schätzt Morningstar das verwaltete Vermögen auf rund zehn Milliarden Euro. Auf Private Credit entfallen davon 2,8 Milliarden Euro – hinter Infrastruktur mit 4,2 Milliarden Euro die zweitgrößte Anlageklasse. Zu den größten Fonds zählen der M&G Corporate Credit Opportunities Eltif, Axa Financement Entreprises und der Stepstone Private Credit Eltif. 72 neue Anbieter haben seit 2024 eine Eltif-Zulassung erhalten, darunter globale Schwergewichte wie Apollo, Blackstone und Carlyle.

Renditeversprechen unter der Lupe

Private-Credit-Eltifs werben typischerweise mit Zielrenditen im hohen einstelligen Bereich. Auf den ersten Blick klingt das überzeugend. Morningstar stellt diese Versprechen jedoch den tatsächlichen 15-Jahres-Renditen vergleichbarer öffentlicher Kreditmärkte gegenüber – und das Bild trübt sich ein. Öffentliche Kreditmärkte haben in den vergangenen Jahren ähnliche Renditen geliefert wie Eltifs, allerdings bei deutlich geringeren Kosten und ohne Liquiditätseinschränkungen. Hinzu kommt: Private-Credit-Renditen korrelieren laut Morningstar mit einem Wert von 0,51 stärker mit dem Aktienmarkt, als viele Anleger erwarten – das viel gepriesene Diversifikationsversprechen hält einer näheren Prüfung also ebenfalls nicht stand.

Ein wesentlicher Grund für die Renditeschwäche liegt in der Gebührenstruktur. Morningstar weist nach, dass Performance-Fees bei Private-Credit-Eltifs unter realistischen Marktbedingungen nahezu garantiert anfallen – unabhängig von der tatsächlichen Leistung des Managers. Der Mechanismus: Diese Fonds verleihen Kapital zu variablen Zinsen, also einem Aufschlag auf einen Referenzzinssatz wie den Euro-Kurzfristzins.

Die Erfolgsschwelle für Performance-Fees ist jedoch als fester Prozentsatz definiert – meist 5 Prozent. Nutzt ein Fonds zusätzlich Fremdkapital, reicht bereits ein moderater Hebel, um diese Schwelle fast immer zu überschreiten. Bei einem Zinsniveau von 2 Prozent und einem Hebel von 40 Prozent streicht der Fonds laut Morningstar-Berechnungen seine volle Performance-Fee ein – selbst wenn die Rendite für Anleger nach Kosten bescheiden ausfällt.

Dazu kommt ein strukturelles Problem: Viele Evergreen-Eltifs müssen zwischen 15 und 30 Prozent ihres Vermögens in liquiden Wertpapieren halten, um Rücknahmemöglichkeiten sicherzustellen. Das schmälert die Exponierung gegenüber privaten Vermögenswerten – und damit genau jene Illiquiditätsprämie, die das zentrale Renditeargument für Private-Credit-Investments bildet. Wer diese Prämie als Hauptverkaufsargument nutze, aber gleichzeitig erhebliche Liquiditätspuffer vorhalte, mache sich unglaubwürdig, urteilt Morningstar.

Wenn Semiliquidität auf Stress trifft

Problematisch ist nicht nur, was Anleger an Rendite bekommen – sondern auch, was sie über den tatsächlichen Wert ihres Investments wissen. Die Mehrheit der Evergreen-Eltifs veröffentlicht ihren Nettoinventarwert nur monatlich, manche noch seltener. Morningstar zeigt das anhand des Kurseinbruchs im April 2025: Als die öffentlichen Märkte im Zuge des sogenannten Zollschocks stark nachgaben, bildeten Fonds mit monatlicher Bewertung diesen Rückgang schlicht nicht ab. Wer in diesem Moment in seinen Eltif schaute, sah stabile Werte – ein trügerisches Bild, das Risiken verschleiert statt sie transparent zu machen.

Dass Liquiditätsversprechen bei semiliquiden Fondsstrukturen unter Druck geraten können, hat der Markt 2025 erstmals unter realen Bedingungen erlebt. Im vierten Quartal setzte Greenman Open – ein in deutsche Supermarktimmobilien investierter Evergreen-Eltif – als erster Eltif überhaupt die Rücknahmen aus. Rücknahmeanfragen von 37 Millionen Euro konnten über die regulären Liquiditätsreserven des Fonds nicht bedient werden. Neue Einzahlungen wurden im Januar 2026 gestoppt; Rücknahmen sollen frühestens 2027 wieder möglich sein.

Ein Warnsignal für den ganzen Markt

Greenman Open ist kein Private-Credit-Fonds, doch Morningstar nutzt den Fall ausdrücklich als strukturelles Warnsignal für den gesamten semiliquiden Markt. Die Mechanik ist dieselbe: Wer illiquide Vermögenswerte in eine halboffene Fondsstruktur presst, steht vor demselben Grundproblem, sobald Rücknahmeanfragen die verfügbaren Mittel übersteigen. Das gilt für Immobilien ebenso wie für Private-Credit-Portfolios.

Gerhard Grüter, Geschäftsführer des Family Office Tropea, brachte das Dilemma in einem Gastbeitrag für DAS INVESTMENT auf den Punkt: „Liquidität ist keine Frage der Regulierung, sondern der Natur des Vermögenswerts. Und die lässt sich nicht per EU-Verordnung verändern.“

Für Berater und Vermögensverwalter zieht Morningstar ein klares Fazit: Der Markt ist weit von einer Standardisierung entfernt. Kündigungsfristen variieren zwischen wenigen Tagen und 365 Tagen, Gebührenstrukturen sind kaum vergleichbar. Eine gründliche Einzelfallprüfung sei unerlässlich – und Anleger sollten sich fragen, ob die angestrebten Renditen den Aufpreis gegenüber öffentlichen Märkten tatsächlich rechtfertigen.