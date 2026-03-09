Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

New York, 4. März 2026, Bloomberg Invest Conference, Lower Manhattan. Scott Kapnick, Gründungspartner von HPS Investment Partners und seit der 12-Milliarden-Dollar-Übernahme durch Blackrock auch Chef von dessen Private-Credit-Sparte, sitzt auf dem Podium und erklärt dem Saal, Private Credit werde weiter wachsen. Die großen, skalierten Plattformen würden aus der aktuellen Unruhe gestärkt hervorgehen. Der Raum nickt.



Zwei Tage später schloss sein Fonds das Tor.



Am 6. März 2026 beschränkte der HPS Corporate Lending Fund – ein 26 Milliarden US-Dollar schweres Direktkreditvehikel – erstmals in seiner vierjährigen Geschichte die Rückgaben auf das vertragliche Quartalslimit von 5 Prozent. Anleger hatten Rücknahmen von 1,2 Milliarden US-Dollar beantragt, fast doppelt so viel. Ausgezahlt wurden rund 620 Millionen. Die Blackrock-Aktie fiel in der Folge auf den tiefsten Stand seit Mai 2025.

Wer glaubte, illiquide Assets ließen sich mit quartalmäßigen Rückgabefenstern dauerhaft zähmen, bekommt nun die Antwort des Marktes.

Das große Versprechen

Die Erfolgsgeschichte von Private Credit ist eine der prägenden Finanzerzählungen der vergangenen anderthalb Jahrzehnte. Nach der Finanzkrise 2008 zogen sich Banken aus der Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen zurück – wegen regulatorischem Druck, höheren Eigenkapitalanforderungen und verändertem Risikoappetit.

In die entstandene Lücke drängten nicht-bankliche Kreditgeber: Direct-Lending-Fonds, spezialisierte Kreditplattformen oder Business-Development-Unternehmen. Das ausstehende Kreditvolumen dieser Vehikel stieg von rund 100 Milliarden Dollar im Jahr 2010 auf über 1,2 Billionen Dollar bis Mitte 2024, wie die Bank for International Settlements dokumentiert. Das gesamte Private-Credit-Ökosystem inklusive Asset-based Lending und strukturierten Kredits wird in einigen Analysen auf über 2,5 Billionen Dollar geschätzt.

Was das Modell so attraktiv machte: Private Kredite werden nicht sekündlich an einem Börsenplatz bepreist, sondern modellbasiert und periodisch bewertet. Das glättete die Volatilität, verhinderte nervöse Ausschläge in den Portfolioberichten und ließ Private Credit in der Niedrigzinsphase wie eine seltene Oase stabiler Rendite wirken.

Pensionskassen, Versicherungen und Sovereign Wealth Funds allokierten in den Markt. In Europa halten europäische Versicherungsunternehmen laut der Europäischen Aufsichtsbehörde Eiopa inzwischen 514 Milliarden Euro in Private Credit – 5,1 Prozent ihrer Gesamtanlagen. Institutionelle Altersvorsorgeeinrichtungen kommen auf weitere 128 Milliarden Euro.

Der logische nächste Schritt: Auch Privatanleger sollten profitieren. Blackrock formulierte das Ziel, seine Kunden vom traditionellen 60/40-Portfolio aus Aktien und Anleihen in ein 50/30/20-Modell umzulenken – mit 20 Prozent Alternativen, darunter neben Private Equity und Infrastruktur auch Private Credit.

Angekündigt wurde die Übernahme von HPS Investment Partners Ende 2024. Der Kaufpreis lag bei zwölf Milliarden Dollar für eine der renommiertesten Kreditboutiquen der Wall Street. Abgeschlossen wurde der Deal im Juli 2025. Der Kaufpreis entsprach dem 30-fachen der geschätzten gebührenbezogenen Gewinne für 2025. Kurz darauf unterzeichnete Donald Trump eine Executive Order zur Demokratisierung des Zugangs zu alternativen Assets in 401(k)-Altersvorsorgeplänen – ein politisches Geschenk für die gesamte Branche.

Der Riss im Fundament

Das zentrale Spannungsfeld war von Anfang an bekannt, wurde aber von Wachstumseuphorie überlagert: Private Kredite haben Laufzeiten von mehreren Jahren und lassen sich im Sekundärmarkt nur mit erheblichen Abschlägen verkaufen. Viele der sogenannten semi-liquiden Retailvehikel erlauben dagegen quartalmäßige Rückgaben bis zu einem Fünf-Prozent-Cap des Nettoinventarwerts. Solange die Rückgaben moderat bleiben und neue Mittelzuflüsse überwiegen, funktioniert das System. Sobald die Stimmung kippt, wird aus dem Liquiditätsversprechen eine strukturelle Falle.

Der Internationale Währungsfonds warnte in seinem Global Financial Stability Report vom Oktober 2025 vor sogenannten First-Mover-Anreizen: Wer früh aus einem Fonds aussteigt – bevor ein Rückgabe-Gate greift oder Bewertungskorrekturen durchschlagen –, ist besser gestellt als jene, die bleiben. Eine Logik, die Panikverhalten begünstigt. Die Bank of England sieht systemische Risiken im breiten Leverageeinsatz, in intransparenten Bewertungen und in der starken Abhängigkeit von Ratings – alles Faktoren, die bei höheren Zinsen und schwächerem Wachstum gefährlicher werden.

Dazu kommt die Bewertungsproblematik. Weil Private-Credit-Portfolios nicht börsentäglich bepreist werden, entstehen Glättungseffekte: Probleme schleichen sich ein, werden im Portfoliowert aber erst spät sichtbar. Die Ratingagentur Morningstar meldete im Februar 2026, dass Herabstufungen die Heraufstufungen im Verhältnis 3,3 zu 1 übertrafen – der höchste Wert seit Jahren. Laut einer MSCI-Analyse, über die Reuters berichtete, hat sich die Rate von Wertabschlägen bei vorrangigen Krediten seit 2022 verdreifacht. Mehr als 5 Prozent der Senior Loans weisen Abschläge von über 50 Prozent auf. Das sind Warnsignale für bevorstehende Restrukturierungen, keine Buchungsartefakte.

Kakerlaken im Keller

Im Herbst 2025 materialisierten sich die abstrakten Risiken in konkreten Insolvenzen. J.P.-Morgan-Chef Jamie Dimon hatte zuvor gemahnt: Wenn man eine Kakerlake sehe, seien wahrscheinlich noch viele weitere in den Wänden. Die folgenden Monate gaben ihm recht.

Der Fall First Brands Group, ein US-amerikanischer Autoteilehersteller, wurde zum Symbol für das, was Marktbeobachter als „Dark Debt“ bezeichnen. Das Unternehmen meldete im September 2025 Insolvenz an; Verbindlichkeiten zwischen zehn und 50 Milliarden Dollar standen Vermögenswerten von lediglich ein bis zehn Milliarden gegenüber. Die Untersuchung enthüllte ein Geflecht aus Zweckgesellschaften, Factoring-Vereinbarungen und bestandsbesicherten Strukturen im Umfang von mehreren Milliarden Dollar außerhalb der regulären Bilanz – Schulden, die viele Gläubiger erst sehr spät erkannten.

Tricolor Holdings, ein texanischer Subprime-Autokreditgeber, folgte auf dem Fuß. US-Staatsanwälte erhoben Ende 2025 Anklage gegen Manager des Unternehmens wegen sogenannten Double-Pledgings: Dieselben Sicherheiten wurden mehrfach für unterschiedliche Kreditgeber verpfändet, um mehrere Kredite pro Fahrzeug zu generieren. Das Unternehmen hinterließ Schulden von über einer Milliarde Dollar, die tatsächlich verfügbaren Sicherheiten lagen weit darunter.

Im Februar 2026 kam der europäische Subtext hinzu. Der britische Hypothekengeber Market Financial Solutions (MFS), spezialisiert auf kurzfristige Immobilien-Brückenfinanzierungen, wurde unter Zwangsverwaltung gestellt. Administratoren warnten vor einer Deckungslücke von rund 930 Millionen Pfund; für Kredite mit einem Nominalwert von 1,16 Milliarden Pfund standen lediglich 230 Millionen Pfund an tatsächlichem Sicherheitenwert zur Verfügung. Auch hier: Double-Pledging von Immobilienvermögen.

Betroffen waren unter anderem Barclays mit einem geschätzten Exposure von rund 500 Millionen Pfund, das Apollo-gestützte Atlas SP mit 400 Millionen, Elliott Management mit 200 Millionen und Jefferies mit 100 Millionen. Der Gründer von MFS soll nach Dubai ausgereist sein.

Gate oder Sell

Vor diesem Hintergrund stand die Branche im ersten Quartal 2026 vor einer binären Entscheidung, die weder Gewinner noch Verlierer kennt – nur unterschiedlich verteilte Schmerzen. Entweder man begrenzt Rückgaben (sogenanntes Gating) und riskiert Reputationsschäden im Retail-Segment. Oder man erfüllt alle Rücknahmeanträge und muss illiquide Assets zu Notpreisen losschlagen – was verbleibende Anleger direkt schädigt.

Blackrock entschied sich für das Gate. HPS-Mitgründer Mike Patterson erklärte den Anlegern: Die Beschränkung von Rücknahmen erlaube es, die Performance zu optimieren, weil man nur auf vorhersehbare Liquiditätsanfragen reagieren müsse. Kapnick hatte auf der Bloomberg-Konferenz noch zwei Tage zuvor verkündet, die skalierten Plattformen würden von dieser Phase profitieren – eine Einschätzung, die angesichts des kurz darauf erfolgten Gate-Beschlusses eine merkwürdige Doppeldeutigkeit erhielt.

Blackstone wählte den umgekehrten Weg – und zahlte dafür buchstäblich aus eigener Tasche. Der 82 Milliarden Dollar schwere Blackstone Private Credit Fund (BCRED) sah sich im ersten Quartal 2026 mit Rückgabewünschen von 7,9 Prozent konfrontiert, weit oberhalb des regulären Fünf-Prozent-Limits. Mehr als 25 leitende Angestellte injizierten rund 150 Millionen Dollar eigener Mittel in den Fonds; das Unternehmen selbst steuerte weitere 250 Millionen bei. Alle Rücknahmen wurden in voller Höhe bedient. Analysten lobten die Entschlossenheit, warnten aber zugleich: Diese Lösung funktioniert einmal, vielleicht zweimal – als Dauerzustand taugt sie nicht.

Blue Owl Capital entschied sich für einen dritten Weg: Verkauf. Im Februar 2026 veräußerte das Unternehmen rund 1,4 Milliarden Dollar an Krediten nahe dem Nominalwert und stellte seinen technologiefokussierten Fonds OBDC II von quartalmäßigen Rückgaben auf ein Modell um, bei dem Kapital über Ausschüttungen und Assetverkauf ratierlich an alle Anleger zurückgeführt wird.

John Zito, einer der führenden Köpfe bei Apollo Global Management, kommentierte gegenüber Bloomberg die Entscheidung von Blackrock mit Nachdruck: „Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie rückgebende und verbleibende Anleger schützen, indem die Fondsliquidität der natürlichen Asset-Liquidität entspricht.“ Das klingt nach Lehrbuch – und ist es auch. Nur hatte es die Branche jahrelang vorgezogen, diesen Satz nicht zu laut zu sagen.

Der KI-Faktor

Zur Liquiditätskrise gesellt sich ein strukturelles Bewertungsrisiko, das die Debatte in eine neue Dimension hebt: Private Credit steckt tief in Software-Unternehmen. Der HPS Corporate Lending Fund allein wies zum Stand der Berichterstattung einen Softwareanteil von 19 Prozent aus. Diese Unternehmen wurden häufig auf Basis aggressiver Umsatzprojektionen hoch verschuldet finanziert – in einer Ära, in der Softwaremodelle als stabil und planbar galten.

Matthew Mish, Leiter der Kreditstrategie bei UBS, löste im Februar 2026 eine scharfe Debatte aus, als er in einem Extremszenario Ausfallraten von bis zu 14 bis 15 Prozent prognostizierte – für den Fall, dass KI-Disruption die Cashflows vieler Kreditnehmer schnell und flächendeckend trifft. Hoch verschuldete Software-Firmen ohne Mittel für den KI-Wettlauf gegen Konzerne wie Microsoft oder Salesforce sind dabei besonders gefährdet. Ares-Chef Mike Arougheti nannte die Prognose „unverantwortlich“ – was zeigt, wie politisch aufgeladen die Zahlen sind.

Die Datenlage gibt Mish zumindest partiell recht. Fitch Ratings meldete für 2025 eine Rekord-Ausfallrate von 9,2 Prozent in einem US-Private-Credit-Portfolio – der höchste Stand seit Beginn der Datenerhebung im August 2024. Die BDC-Welt öffentlicher Vehikel zeigt die Konsequenzen in Echtzeit: Blackrock TCP Capital schloss Ende der ersten Märzwoche 2026 bei 3,82 Dollar je Aktie – ein Minus von über 50 Prozent gegenüber dem Niveau ein Jahr zuvor. Bärische Wetten gegen Blue Owl Capital erreichten zeitgleich ein Allzeithoch, nachdem die Aktie im Februar den größten monatlichen Kurseinbruch ihrer Geschichte verzeichnet hatte.

Politik gegen Praxis

Die Regulierungspolitik läuft im März 2026 in die entgegengesetzte Richtung der Marktentwicklung. Trumps Executive Order vom August 2025 öffnet Private Credit formal für amerikanische 401(k)-Sparer. Eine Guidance des Department of Labor, die den 401(k)-Administratoren grünes Licht für Allokationen in alternative Assets geben soll, wird kurzfristig erwartet. Die politische Logik: mehr Rendite für Rentensparer, mehr Kapital für den Mittelstand.

Die Stabilitätsanalysten der BIS und des IWF betonen dagegen, dass Retail-Kapital anders tickt als institutionelles Lock-up-Kapital – mit höheren Liquiditätspräferenzen, stärkerer Prozyklizität und geringerer Bereitschaft, in Krisenzeiten ruhig zu bleiben. Genau diese Kombination – politische Öffnung für Privatanleger bei gleichzeitig sichtbarer Stressprobe in bestehenden Retail-nahen Vehikeln – macht die aktuelle Phase so brisant. Senatorin Elizabeth Warren forderte den Financial Stability Oversight Council auf, umgehend einen Stresstest für den Private-Credit-Markt durchzuführen. Der Kontrast zwischen Washingtons Expansionsdrang und der Branchenrealitat könnte kaum größer sein.

In Europa verläuft die Regulierungsdebatte nüchterner. Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde Esma hat technische Standards für offene kreditgebende AIFs vorgelegt, die verlangen, dass Rücknahmerichtlinien und Liquiditätsprofile kompatibel sein müssen – und Stresstests für Liquidität verbindlich werden.

Die EZB stellte fest, dass Banken Co-Lending-Transaktionen neben privaten Kreditfonds nicht immer systematisch erfassen – was Konzentrations- und Korrelationsrisiken schwer einschätzbar macht. In Deutschland mahnte Bundesbank-Vorstand Michael Theurer auf der Private Markets Week im Oktober 2025 vor denselben vier Risikofaktoren, die international immer wieder auftauchen: Illiquidität, Intransparenz, Verschuldung und die Verflechtung mit dem Bankensektor.

Die SEC ergriff im Februar 2026 konkrete Maßnahmen: Sie erhob Anklage gegen Madison Capital Funding wegen Bewertungsmanipulation – der Fonds hatte Kredite während der Pandemie-Volatilität zu Preisen an verbundene Fonds verkauft, die den fairen Marktwert nicht angemessen widerspiegelten. Die Strafzahlung betrug 900.000 Dollar, die Rückerstattung über fünf Millionen. Das Signal an die Branche ist klar: Kreative Bewertungen, die Verluste verschleiern, werden künftig nicht toleriert.

Workout, kein Crash

Ist das ein systemisches Risiko oder normale Kreditzyklik? Seriöse Stimmen geben keine einheitliche Antwort – und genau das ist die ehrlichste Aussage, die man im März 2026 treffen kann. Das US-Finanzstabilitätsgremium Office of Financial Research stuft die Risiken bei privaten Kreditgebern in seinem Jahresbericht 2025 als „gering“ ein. Die Begründung: Viele Fonds sind kaum selbst verschuldet und haben ihr Kapital überwiegend langfristig gebunden. Das bedeutet: Wenn Kredite platzen, verlieren zuerst die Eigenkapitalinvestoren – nicht der Steuerzahler.

Apollo-Chef Marc Rowan sprach auf der Bloomberg Invest Conference von bis zu 18 Monaten Schmerz und einem unvermeidlichen Shakeout in der Branche – und ordnete die Software-Konzentration als Ursünde der vergangenen Jahre ein.

Sein Kollege John Zito sah die Lage nüchterner: Die aktuellen Stresssignale seien in einem reifen Kreditzyklus erwartbar; besser, sie träten in privaten Märkten auf, wo Investoren das Risiko bewusst eingepreist hätten, als in Bankbilanzen, die durch staatlich gesicherte Einlagen gestützt seien. Dimon dagegen warnte, das größte Risiko sei nicht ein einzelner Ausfall, sondern eine breit angelegte Verschlechterung der Kreditqualität in Sektoren, die als sicher galten.

Was realistisch erscheint, ist kein abrupter 2008er-Moment, sondern ein langer Workout-Zyklus: mehr Amend-and-Extend-Transaktionen, mehr selektive Restrukturierungen, mehr Dividendenkürzungen bei börsennotierten BDCs. Parallel dazu eine Konsolidierung: Große, skalierte Plattformen mit Restrukturierungsexpertise dürften gestärkt aus dem Zyklus hervorgehen; kleinere Manager in riskanten Nischen wie Immobilien-Bridgelending stehen dagegen unter Druck.

Für institutionelle Investoren und Vermögensverwalter heißt das: Transparenz über Bewertungsmethodik und Liquiditätsprofile der eingesetzten Vehikel ist keine nachgelagerte Compliance-Frage mehr, sondern eine zentrale Portfolioentscheidung. Die Branche muss beweisen, dass das Versprechen stabiler Renditen in illiquiden Märkten auch in einem Umfeld funktioniert, das nicht von permanenter Niedrigzins-Flut getragen wird. Fonds, die das Gate-Instrument konsequent verteidigen, haben in dieser Krise an Glaubwürdigkeit gewonnen. Wer dagegen glaubte, Liquiditätsversprechen und illiquide Underlyings dauerhaft in Einklang bringen zu können, wird das in den kommenden Quartalen mit harten Zahlen belegen müssen.