Jamie Dimon war nie ein Freund von Private Credit. Der Chef von J.P. Morgan Chase warnte seit Längerem vor Risiken in dem weitgehend unregulierten Markt, ließ seine Bank aber gleichzeitig tiefer hineindriften – um keine Gebühren und Deals zu verlieren. Nun hat er eine vollständige Durchleuchtung der eigenen Kreditbücher auf Softwareexposure angeordnet. Der Markt, der Banken jahrelang Marktanteile abnahm, gerät ins Stocken und die Banken wittern Gelegenheit.

Im ersten Quartal 2026 sahen sich in den USA fünf große Anbieter sogenannter semi-liquider Fonds mit deutlich mehr Rückgabewünschen konfrontiert, als ihre Statuten vorsehen. Das prominenteste Beispiel: Apollo musste seinen 15 Milliarden US-Dollar schweren Debt Solutions BDC abriegeln. Investoren hatten Rückgaben in Höhe von 11,2 Prozent der ausstehenden Anteile beantragt. Apollo bediente davon lediglich 5 Prozent – das vereinbarte Quartalslimit. Wer sein Geld zurückwollte, erhielt rund 45 Cent pro beantragtem Dollar.

Apollo steht nicht allein. Blackstone, Blue Owl, Blackrock, Cliffwater – alle haben in diesem Quartal Auszahlungsgrenzen gezogen. Der Private-Credit-Markt, der in wenigen Jahren zum Darling vermögender Privatpersonen aufgestiegen war, erlebt seine erste ernste Bewährungsprobe. Und die fällt denkbar unglücklich aus: Drei Spannungsfelder treffen gleichzeitig aufeinander: eine strukturelle Liquiditätsillusion, wachsende Zweifel an der Kreditqualität, und ein KI-Schock, der ausgerechnet jene Branche erwischt, auf die Private-Credit-Fonds besonders stark gewettet haben.

Software als Zündschnur

Die Softwarebranche galt jahrelang als mustergültiger Kreditnehmer. Monatlich wiederkehrende Abo-Erlöse, hohe Bruttomargen, wenig Kapitalbedarf: Private-Credit-Fonds liehen Softwareunternehmen bereitwillig Geld. Laut einer Schätzung von J.P. Morgan entfallen rund 30 Prozent aller ausstehenden Private-Credit-Darlehen auf Softwareunternehmen – bei Banken liegt der vergleichbare Wert bei rund 10 Prozent. Das ist die Zündschnur.

Dann kam der KI-Schock. Die rasante Verbreitung generativer KI-Werkzeuge ließ Investoren plötzlich fragen, ob ganze Kategorien von Unternehmenssoftware schlicht überflüssig werden könnten. Besonders aufschlussreich ist ein frühzeitiger Verkauf, der erst im Nachhinein weise wirkt: Ein Fonds von Goldman Sachs trennte sich im vergangenen Jahr von einem acht Jahre alten Softwarekredit – mit der internen Begründung, man wolle das Risiko „disruptiver KI-Einflüsse auf die Branche“ nicht länger halten. Damals war das noch eine Minderheitsmeinung. Heute gilt sie als Vorwarnung.

Steffen Meister, Verwaltungsratsvorsitzender der Partners Group, rechnete gegenüber der „Financial Times“ damit, dass die KI-induzierte Transformation die Kreditausfallraten in den kommenden Jahren verdoppeln könnte.

Die strukturelle Asymmetrie macht das brisant: Während Eigenkapitalinvestoren bei einer Branchentransformation von steigenden Kursen profitieren können, ist der Kreditgeber nach oben gedeckelt. Er kassiert seinen Zinscoupon – oder er verliert, im schlimmsten Fall, alles. Das Risiko der Anleger sei bei Private Debt größer als bei Private Equity, so Meister: Die Rendite eines Kredits sei nach oben begrenzt, nach unten drohe der Totalverlust.

Liquiditätsfalle Semi-liquid

Das eigentliche Thema lässt sich mit einem Wort beschreiben: Semi-Liquidität. Weil Private-Credit-Darlehen nicht an Börsen gehandelt werden, liefern die Fonds keine tägliche Marktbewertung. Um aber Privatanleger zu gewinnen, schuf die Branche Fonds, die im Quartalstakt begrenzte Rückgaben zulassen. Das Volumen solcher Vehikel wuchs auf zuletzt rund 500 Milliarden Dollar. Nun zahlt die Branche den Preis für eine Kommunikation, die das Wort „semi“ systematisch untergewichtete.

Sonali Basak, Chefanlagestrategin der Privatmarktvermittlungsplattform iCapital, brachte das Problem in der „FAZ“ auf den Punkt: „Semi-liquide“ sei nicht die beste Art der Kommunikation gewesen – Anleger hörten nur „liquide“. Und Pitchbook diagnostiziert das Dilemma der Branche präzise: Halte sie die Auszahlungsgrenzen strikt ein, riskiere sie einen Run. Höhere Rücknahmen könnten das verhindern – aber Notverkäufe erzwingen.

Daten von Pitchbook unterstreichen den Kontext. Private-Credit-Evergreen-Fonds wuchsen zwischen 2022 und Ende 2025 um 139 Prozent auf knapp 400 Milliarden Dollar. Die sieben größten börsennotierten General Partners der USA – darunter Blackstone und KKR – zogen 2025 mehr als 50 Milliarden Dollar allein aus dem Privatkundenkanal an, was 11,5 Prozent ihres gesamten eingeworbenen Kapitals entspricht. Das Wachstum war enorm. Die Qualitätskontrolle hielt offenbar nicht immer Schritt.

Hinter dem glattpolierten Fondsreporting lauern strukturelle Schwachstellen. Morningstar registrierte einen Anstieg problematischer Kredite und bei rund 40 Prozent der privatkundennahen Fonds im dritten Quartal 2025 rückläufige Ausschüttungen – im Durchschnitt um rund 5 Prozent. Der Blackrock-Fonds TCP Capital schrieb 19 Prozent ab. Auffallend: Der Anteil sogenannter PIK-Kredite – Darlehen, bei denen Zinsen gestundet statt ausgezahlt werden – ist laut Morningstar gestiegen. Die Ratingagentur Moody’s stuft das als Warnsignal ein und weist auf ein strukturelles Problem hin: Weil keine tägliche Marktbewertung stattfindet, werden Qualitätsverschlechterungen verzögert sichtbar. Eingriffe kommen zu spät.

Noch älter ist ein Muster, das eine Analyse von S&P Global an 700 Unternehmenstransaktionen dokumentierte: Das Ebitda wurde bei Kreditabschlüssen zunehmend aggressiv berechnet. Bereinigungen machen laut Schätzungen von S&P Global und dem Private-Equity-Berater Blue C Capital inzwischen rund 30 Prozent der ausgewiesenen Gewinne aus – vor zehn Jahren lag der Wert bei rund 10 Prozent. Die Verschuldung sei im Mittel ein bis zwei Jahre nach Transaktionen mehr als doppelt so hoch wie ursprünglich prognostiziert. Johannes Feist, Vorstandschef des Schwellenländerspezialisten MK Global Kapital, benennt in der „FAZ“ eine klare Hierarchie: Im Sponsored Financing – also bei kreditfinanzierten Private-Equity-Übernahmen – sei die Lage gravierender als im direkten Unternehmenskredit.

Banken auf beiden Seiten

J.P. Morgan hat 50 Milliarden Dollar der eigenen Bilanz in Private-Loan-Strategien investiert. Zugleich eröffnete die Bank Hedgefonds neue Wettstrategien gegen Unternehmen mit hoher Private-Credit-Exponierung. Dimon hat dabei nie ein Hehl aus seiner Skepsis gemacht: Er sprach von „Kakerlaken“, die sich im Finanzsystem versteckten, und ließ Banker regelmäßig über gefährdete Fondsmanager berichten. Troy Rohrbaugh, Co-Chef des Commercial and Investment Banking, fasste die Lage im „Wall Street Journal“ mit der Eleganz eines Mannes zusammen, der auf beiden Seiten des Tisches sitzt: „Die sind alle unsere Kunden – aber ich bin erstaunt, dass die Leute erstaunt sind.“

“ „They're all our clients, but I'm shocked that people are shocked.“ Troy Rohrbaugh Co-Chef J.P. Morgan Commercial & Investment Bank

J.P. Morgan sitzt in diesem Sturm auf drei Stühlen gleichzeitig – und keiner davon ist besonders bequem.

Erstens als Gläubiger: Banken haben Private-Credit-Fonds direkt Kapital geliehen, gegen Verpfändung der Fondsportfolios als Sicherheit. US-Banken stehen laut Moody's mit rund 300 Milliarden Dollar in diesen Fonds im Feuer. Sinkt die Kreditqualität der Portfolios, sinkt der Wert der Sicherheiten – weshalb J.P. Morgan die Beleihungssätze für bestimmte Kreditsicherheiten bereits gesenkt hat. Die Kreditvergabe an die Fonds schrumpft.

Zweitens als Dienstleister: Dieselben Fonds sind gleichzeitig lukrative Kunden. Sie zahlen Gebühren für Transaktionen, Beratung, Kapitalmarktplatzierungen. Wie kompliziert das wird, zeigt das Beispiel Qualtrics: J.P. Morgan soll für das cloudbasierte Silver-Lake-Portfolio-Unternehmen rund 5 Milliarden Dollar Schulden am Markt platzieren – scheitert aber bislang daran, dass Investoren Kundendaten als Stabilitätsnachweis verlangen, die noch nicht vorliegen. Das Misstrauen, das J.P. Morgan selbst mitbefeuert hat, trifft nun das eigene Provisionsgeschäft.

Drittens als Konkurrent: Private Credit hat Banken seit der Finanzkrise 2008 systematisch Marktanteile abgenommen. Die aktuelle Schwäche der Fonds beobachten Banken deshalb auch mit strategischem Interesse – und legen etwa für Hedgefonds bereits Wettstrategien gegen Unternehmen mit hoher Private-Credit-Exponierung auf.

Weniger souverän wirkte die Bank of America. Sie legte eine Strategie für Kunden auf, mit der sich auf fallende Aktien mit Private-Credit-Exposure wetten ließ. Nach scharfer Kritik aus der Branche zog die Bank das Produkt zurück und entschuldigte sich. Intern begründeten Analysten den anhaltenden Kursverfall anschließend mit „Medienaufmerksamkeit“ – eine Formulierung, die mehr über das Nervenkostüm der Beteiligten verrät als über die Marktlage. Mike Mayo, Bankanalyst bei Wells Fargo, blieb nüchterner: „Das ist ein hypersensibles Thema. Aber die Verwerfungen könnten den Banken eine Chance geben, in die Offensive zu gehen.“

Europa am Rand

Für europäische Investoren bietet die Krise zumindest einen relativen Puffer. Nach Angaben von S&P Global waren im Oktober 2025 europäische Anleger mit rund 20 Milliarden Euro in semi-liquiden Kreditfonds investiert – ein Bruchteil des US-Marktes. Klassische Private-Debt-Fonds, wie europäische Institutionelle sie typischerweise halten, sind deutlich konservativer konstruiert.

Trotzdem ist der Markt auch in Europa in Bewegung. Pitchbook dokumentierte laut „Citywire“ für 2025 einen Anstieg der Mittelzuflüsse europäischer Kreditfonds auf 79,4 Milliarden Dollar, nach 55,9 Milliarden im Vorjahr – 9,9 Prozentpunkte über dem fünfjährigen Schnitt.

Treiber war auch eine Umschichtung: US-amerikanische Investoren nutzten Europa als Diversifikation gegenüber Dollarabwertung und den Unsicherheiten der US-Handelspolitik nach dem „Liberation Day“. CVC schloss seinen vierten europäischen Direct-Lending-Fonds bei 12,2 Milliarden Dollar; Ares Capital Europe VI sammelte 17,7 Milliarden ein.

93 Prozent betrug der Anteil des 2025 eingesammelten Private-Credit-Kapitals, das an Manager mit mindestens vier Vorgängerfonds floss.

Dabei vertieft sich eine strukturell bedenkliche Tendenz: 93 Prozent des eingesammelten Private-Credit-Kapitals flossen 2025 an Manager, die bereits ihren vierten Fonds oder einen späteren auflegten. Erstmanager spielten kaum noch eine Rolle – nur 18 Erst-Fonds sammelten insgesamt 3,7 Milliarden Dollar ein, rund die Hälfte des fünfjährigen Durchschnitts. 83,5 Prozent des Kapitals flossen in Fonds mit einem Volumen von einer Milliarde Dollar oder mehr. Der Markt konsolidiert sich, bevor die eigentliche Bereinigung beginnt.

Golden oder silbern?

Hamilton Lane formulierte jüngst das optimistische Gegennarrativ: Der Markt trete lediglich vom „goldenen“ in ein „silbernes Zeitalter“ über. Private Credit bleibe attraktiv und widerstandsfähiger als Bankkredite. Offene Fonds seien die Zukunft. Man rate jedoch, sich strikt an große und erfahrene Manager zu halten – und gibt zu: Irgendwann würden mehr Fonds Restriktionen einführen müssen. Das werde schmerzhaft sein, aber auch zur Marktbereinigung führen.

Morningstar rechnet damit, dass der BDC-Markt bis 2029 auf 1,1 Billionen Dollar anwächst – ein Viertel des dann gesamten Private-Debt-Marktes. Ob das eine Prognose oder eine Warnung ist, hängt davon ab, wann sich die Kreditqualität stabilisiert. Erfahrungsgemäß zeigen sich die Folgen solcher Zyklen erst, wenn die Refinanzierungswelle anrollt und Buchfiktionen gegen Marktpreise getauscht werden müssen.

Wer jetzt in Private Credit investiert oder bereits investiert ist, sollte drei Fragen beantwortet haben:

Wie hoch ist das Softwareexposure des Fonds?

Wie transparent wird das Ebitda-Reporting gehandhabt?

Und welchen Puffer hält der Manager für erhöhte Rücknahmewellen vor?

Manager, die diese Fragen nicht präzise beantworten können, gehören genau in jene Kategorie, über die Dimon schon länger nachdenkt: als Schabe, die sich noch versteckt.