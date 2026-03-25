Blackrock, Ares, Apollo, Morgan Stanley – immer mehr Asset Manager begrenzen Rücknahmen aus ihren Private-Credit-Fonds. Ein Überblick, wen es trifft und wie stark.

Liquidität, die versiegt: Immer mehr Anleger kommen nur noch eingeschränkt an ihr Kapital aus Private-Credit-Fonds.

Im ersten Quartal 2026 häufen sich die Meldungen: Einer nach dem anderen begrenzen große Asset Manager die Rücknahmen aus ihren Private-Credit-Fonds. Was lange als theoretische Schutzklausel in den Fondsprospekten stand, wird nun Realität – das sogenannte Gating.

Der Grund: Zu viele Anleger wollen gleichzeitig raus. Die semi-liquiden Fonds erlauben quartalsweise Rücknahmen, in der Regel bis zu 5 Prozent des Fondsvermögens. Doch die Rückgabewünsche übersteigen diese Grenzen deutlich – ausgelöst durch wachsende Zweifel an der Kreditqualität, dem Bewertungsdruck im Software-Sektor und allgemeine Marktunsicherheit.

Im Folgenden ein Überblick über die betroffenen Unternehmen und die wichtigsten Fakten.

Bildquelle: Unternehmensangaben, DAS INVESTMENT-Recherche (Stand: 25.03.2026)

Februar 2026: Blue Owl stoppt Rücknahmen dauerhaft

Den Anfang macht Blue Owl Capital, allerdings auf unkonventionelle Weise. Das Unternehmen stellt im Februar 2026 die vierteljährlichen Rücknahmen für seinen nicht-börsennotierten Fonds Blue Owl Capital Corporation II (OBDC II) dauerhaft ein – und ersetzt das bisherige Modell durch eine schrittweise Kapitalrückführung. Bis Ende 2026 sollen rund die Hälfte des investierten Kapitals an die Anleger zurückfließen.

Um die nötige Liquidität bereitzustellen, veräußert Blue Owl Kreditportfolios im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar aus drei verschiedenen Fonds – zu 99,7 Prozent des Nennwerts. Rund 13 Prozent des verkauften Volumens entfallen auf den kriselnden Software- und Dienstleistungssektor. Dem Schritt vorausgegangen war eine gescheiterte Fusion mit dem börsennotierten Pendant im November 2025, die Anleger wegen drohender Kursabschläge abgelehnt hatten.

4. Februar: Golub Capital kürzt Dividende

Ebenfalls im Februar 2026, konkret am 4. Februar, gibt Golub Capital eine Dividendenkürzung für seinen börsennotierten Fonds Golub Capital BDC bekannt. Die Quartalsdividende sinkt von 0,39 auf 0,33 US-Dollar – ein Rückgang von rund 15 Prozent. Als Grund nennt das Management veränderte Zinsaussichten und den Druck auf den Software-Sektor, in dem rund 27 Prozent des Portfolios investiert sind.

Da Golub Capital BDC börsennotiert ist, erfolgt die Liquiditätssteuerung nicht über Rücknahmeeinschränkungen, sondern über die Anpassung der Ausschüttungen. Der Anteil der Non-Accrual-Kredite – Darlehen, auf die keine Zinsen mehr gezahlt werden – stieg zum Jahresende 2025 von 0,3 auf 0,8 Prozent. Kredite mit erhöhtem Risiko machen mittlerweile 10,1 Prozent des Portfolios aus.

2. März: Blackstone wählt den Sonderweg

Am 2. März 2026 gibt Blackstone bekannt, dass sein 82 Milliarden US-Dollar schwerer Blackstone Private Credit Fonds (BCRED) im ersten Quartal 2026 mit einem sprunghaften Anstieg der Rücknahmeanträge konfrontiert ist. Anleger wollen insgesamt 3,7 Milliarden US-Dollar abziehen – die höchsten Nettoabflüsse in der Geschichte des Fonds.

Blackstone wählt einen anderen Weg als viele Wettbewerber: Das Unternehmen hebt die Rücknahmeobergrenze vorübergehend von 5 auf 7 Prozent an und bedient alle Anträge vollständig. Möglich wird das durch den Einsatz von rund 400 Millionen US-Dollar eigenem Kapital – mehr als 25 leitende Angestellte injizieren rund 150 Millionen US-Dollar eigener Mittel, das Unternehmen steuert weitere 250 Millionen bei. Analysten loben die Entschlossenheit, warnen aber: Diese Lösung funktioniert einmal, vielleicht zweimal – als Dauerzustand tauge sie nicht.

6. März: HPS / Blackrock begrenzt erstmals

Am 6. März 2026 beschränkt der HPS Corporate Lending Fonds – ein 26 Milliarden US-Dollar schweres Direktkreditvehikel von HPS Investment Partners, seit Juli 2025 eine Blackrock-Tochter – erstmals in seiner vierjährigen Geschichte die Rücknahmen. Anleger hatten Kapital in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar zurückgefordert, was rund 9,3 Prozent des Fondsvermögens entspricht. Ausgezahlt werden rund 620 Millionen US-Dollar – etwa 51,7 Prozent der Anträge.

Als Begründung verweist Blackrock auf einen strukturellen Mismatch zwischen kurzfristig abrufbarem Anlegerkapital und den langfristigen Laufzeiten der zugrunde liegenden Privatkredite. Belastend wirkt zudem die Portfoliostruktur: Rund 19 Prozent des Fondsvermögens sind im Software-Sektor investiert, der wegen KI-Disruption und sinkender Bewertungen unter besonderem Druck steht.

11. März: Morgan Stanley schränkt ein

Am 11. März 2026 ziehen gleich drei Anbieter nach. Morgan Stanley begrenzt die Rücknahmen für seinen North Haven Private Income Fonds. Das Portfolio war zum 31. Januar 2026 über 312 Kreditnehmer in 44 Branchen gestreut – und galt damit als besonders breit diversifiziert.

Trotzdem beantragten Anleger Rückgaben von fast 11 Prozent der Anteile. Ausgezahlt werden rund 169 Millionen US-Dollar – 45,8 Prozent der Gesamtforderungen. In ihrem Investorenbrief nennt die Bank die Unsicherheit über die Erholung des Übernahmemarktes und Spekulationen über eine allgemeine Kreditverschlechterung als Hauptgründe.

11. März: Cliffwater meldet Rekord-Anträge

Ebenfalls am 11. März begrenzt Cliffwater die Rücknahmen beim Corporate Lending Fonds – mit 33 Milliarden US-Dollar Fondsvermögen einer der größten Akteure im Segment. Anleger beantragen die Rückgabe von 14 Prozent der Anteile – ein Rekordwert. Genehmigt werden lediglich 7 Prozent, das vertragliche Maximum.

Gründer und Geschäftsführer Stephen Nesbitt betont in einem Schreiben an die Anleger, die Wertentwicklung des Fonds sei weiterhin stark, und verweist auf eine annualisierte Rendite von rund 9,4 Prozent seit Juni 2019.

11. März: J.P. Morgan korrigiert Kreditwerte

Noch am selben Tag werden konkrete Berichte über Maßnahmen von J.P. Morgan Chase veröffentlicht. Die größte US-Bank reduziert den Wert einiger Kredite an Private-Credit-Fonds in ihren Büchern und schränkt die Vergabe neuer Kredite an diese Fonds ein.

Im Fokus stehen Darlehen, die mit Software-Unternehmen besichert sind. Das verschärft die Lage für die betroffenen Fonds: Sinkende Sicherheitenwerte führen zu restriktiverer Kreditvergabe – ein Kreislauf, der die Liquiditätsprobleme weiter vertieft.

12. März: Deutsche Bank legt Milliarden-Exposure offen

Am 12. März veröffentlicht die Deutsche Bank ihren Geschäftsbericht für 2025 und legt dabei ein Engagement im Private-Credit-Bereich von rund 25,9 Milliarden Euro offen – etwa 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Institut räumt ein, dass entsprechende Finanzierungen aufgrund jüngster Zahlungsausfälle einer verstärkten Wachsamkeit unterliegen, schließt aber signifikante eigene Risiken aus.

Gleichzeitig gibt die Bank bekannt, das Portfolio nicht über die aktuelle Marke von 26 Milliarden Euro hinaus zu steigern. Die Märkte reagieren dennoch nervös: Die Aktie verliert am Tag der Veröffentlichung 7,2 Prozent und hat seit Jahresbeginn rund 26 Prozent eingebüßt.

23. März: Apollo zieht die Notbremse

Am 23. März 2026 muss auch Apollo Global Management für seinen Apollo Debt Solutions Fonds die Notbremse ziehen. Das Vehikel verwaltet rund 25 Milliarden US-Dollar und konzentriert sich auf großkapitalisierte Unternehmen – ein Ansatz, den Apollo als stabilisierenden Faktor betont. Investoren beantragen dennoch Rücknahmen von etwa 11,2 Prozent der Anteile, rund 2,8 Milliarden US-Dollar.

Apollo deckelt die Auszahlungen bei 5 Prozent und stellt die Entscheidung als Teil eines disziplinierten Liquiditätsmanagements dar: Notverkaufe hätten den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte beschädigt. Wer aussteigen wollte, erhält rund 45 Cent pro beantragtem Dollar.

24. März: Ares – Kehrtwende nach vollem Bedienen

Den vorläufigen Abschluss der Entwicklung im ersten Quartal 2026 markiert Ares Management. Am 24. März werden Berichte über die Begrenzung der Rücknahmen beim Ares Strategic Income Fonds (ASIF) veröffentlicht. Der Fonds verwaltet rund 10,7 Milliarden US-Dollar und investiert primär in europäische Senior Secured Loans. Anleger hatten Anträge für 11,6 Prozent der Anteile gestellt, rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Bedient werden lediglich 524 Millionen US-Dollar – weniger als die Hälfte.

Bemerkenswert: Im vierten Quartal 2024 hatte Ares noch alle Anträge vollständig erfüllt, selbst wenn sie die 5-Prozent-Schwelle überschritten hatten. Das Unternehmen begründet die Kehrtwende damit, die langfristige Werthaltigkeit des Portfolios zu schützen. Die Ares-Aktie fällt nach der Ankündigung um 4 Prozent; der gesamte Sektor der alternativen Asset Manager verliert kurzzeitig über zehn Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung.

Gesamtbild bleibt differenziert

Wie tief sitzt die Krise wirklich? Das Analysehaus Morningstar hat die Entwicklung genau beobachtet und zeichnet ein differenzierteres Bild. Die verwalteten Vermögen im Private-Credit-Segment seien in den ersten zwei Monaten des Jahres 2026 weiter gewachsen, die Mittelzuflüsse hätten sich als robust erwiesen.

„Private Credit befindet sich klar in einer schwierigeren Phase, mit größerer Aufmerksamkeit auf Kreditqualität, Verschuldung und Bewertungstransparenz“, sagt Mara Dobrescu, Senior Principal bei Morningstar. „Bislang hat sich dieser Druck aber nicht in einer nennenswerten Umkehr der Fondsströme niedergeschlagen.“ Besonders in Europa, wo viele Investoren gerade erst beginnen, private Vermögenswerte in ihre Portfolios aufzunehmen, seien die Zuflüsse stabil geblieben. Anleger diversifizierten weiter in Private Credit – allerdings selektiver als zuvor.

Trotzdem legt die Häufung der Fälle eine Schlussfolgerung nahe: Die konzertierte Anwendung von Rücknahme-Gates durch so viele namhafte Anbieter innerhalb weniger Wochen ist mehr als ein technisches Liquiditätsproblem. Sie zeigt, dass das Versprechen quartalsweiser Rückgabefenster in einem inhärent illiquiden Markt an seine Grenzen gestoßen ist.

Für institutionelle Investoren und Vermögensverwalter rücken damit drei Fragen in den Vordergrund: Wie transparent ist die Bewertungsmethodik? Wie hoch ist das Software-Exposure? Und welche Liquiditätsreserven hält der Manager vor? Das sind keine nachgelagerten Compliance-Fragen mehr, sondern zentrale Portfolioentscheidungen.