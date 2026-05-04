Im US-Markt für Private Credit mehren sich Warnsignale. Doch nicht jedes Risiko trifft alle Renteninvestoren gleich, erklärt Gastautor Jens Franck.

Dominoeffekt oder nicht? Im Private-Credit-Markt wachsen die Risiken – doch nicht jeder Stein muss fallen.

Die Diskussion über Risiken im US-Private-Credit-Markt hat zuletzt deutlich an Intensität gewonnen. Denn Kapitalmarktexperten und Aufseher blicken mit wachsender Sorge auf den Markt für Privatkredite, vor allem auf die wachsenden Risiken im US-Markt für Private Credit. Der Private Credit-Markt ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, auch weil klassische Banken sich teilweise aus bestimmten Kreditvergaben zurückgezogen hatten.

So verweist J.P. Morgan-CEO Jamie Dimon darauf, dass die Ausfälle bei hochverschuldeten Unternehmen in einem kommenden Abschwung höher ausfallen können als erwartet. Und der renommierte Ökonom Mohamed El-Erian warnt vor Bewertungs- und Liquiditätsproblemen und vor Verflechtungen mit Banken, falls sich die Marktstimmung weiter verschlechtert. Der Private-Credit-Markt wird mittlerweile auf rund 1,8 bis 2 Billionen US-Dollar geschätzt, während Fonds häufig mit Renditeerwartungen im Bereich von 10 bis 12 Prozent operieren.

Wo die Risiken im Markt liegen

Private Credit meint im Kern direkte Unternehmenskredite außerhalb des Bankensystems – häufig an stärker verschuldete Schuldner und oft in sponsorgetriebenen Strukturen. Genau dort liegen derzeit die zentralen Risikofaktoren: begrenzte Transparenz, weiche Underwriting-Standards und Bewertungen, die bei Illiquidität nur verzögert reagieren. Hinzu kommt, dass Rückgabewünsche von Investoren sich mit der tatsächlichen Handelbarkeit der Assets nicht immer decken.

Reuters berichtet, dass börsennotierte Business Development Companies – spezialisierte US-Finanzunternehmen, die Kapital für kleine und mittelständische Unternehmen bereitstellen – im Schnitt nur noch mit rund 78 Cent je Dollar des gemeldeten Nettoinventarwerts gehandelt werden, nach etwa 85 Cent zu Jahresbeginn. Das ist kein Beweis für eine flächendeckende Solvenzkrise, aber ein klares Signal für Misstrauen gegenüber Bewertungen und Liquidität.

Besonders anfällige Segmente

Die Probleme sind nicht gleichmäßig über den Markt verteilt. Besonders anfällig sind Kreditbücher, die auf hoch bewertete Software-Geschäftsmodelle setzen, deren Preissetzungsmacht durch Künstliche Intelligenz unter Druck geraten kann und bei denen Exits über Börsengänge oder Verkäufe ausbleiben. In solchen Strukturen hängt die Schuldentragfähigkeit eng an optimistischen Annahmen über Wachstum, Margen und Refinanzierung. Brechen diese Annahmen weg, wird aus einem Liquiditätsproblem schnell ein Bonitätsproblem.

Mohamed El-Erian beschreibt diese Gemengelage in einem Interview mit dem Handelsblatt als beträchtliches Risiko – vor allem dann, wenn sie auf bereits vorhandene makroökonomische Schwachstellen trifft. Gleichzeitig sollten vergangene Krisen nicht automatisch als Blaupause für einen Übertragungseffekt in den monetären Kreislauf dienen. Die Risikotragfähigkeit der Banken ist heute unvergleichbar besser. Eine strenge und klar fokussierte Regulatorik hat das System auch unter modellierten Stressszenarien deutlich resistenter gegen Bewertungsabschläge in Teilsegmenten gemacht.

Liquide Rentenbausteine folgen einer anderen Logik

Für die Portfolioallokation bedeutet das: Risiken im Private-Credit-Segment schlagen nicht automatisch auf liquide Rentenbausteine durch. Wer in liquide Staatsanleihen, bonitätsstarke Investment-Grade-Anleihen, standardisierte und regelbasierte Marktindizes oder granular strukturierte Konsumentenkreditportfolios investiert, bewegt sich in anderen Transparenz-, Liquiditäts- und Schuldnerprofilen.

Entscheidend ist, dass die Renditequelle offenliegt und die Krisenmechanik verstanden wird. Ein öffentlich gehandelter Bond mit täglicher Preisbildung und breiter Marktliquidität reagiert anders als ein illiquider Direktkredit mit modellbasierter Bewertung. Ein breit gestreutes Portfolio aus vielen kleinen Verbraucherforderungen hat andere Ausfalltreiber als ein konzentriertes Buch aus hoch verschuldeten Unternehmensfinanzierungen. Wer diese Unterschiede ignoriert, vermischt Märkte, die zwar beide unter Credit laufen, aber ökonomisch verschieden funktionieren.

Zwei Konsequenzen für Investoren

Für Investoren ergeben sich daraus zwei zentrale Konsequenzen. Erstens verdient das Private-Credit-Segment eine deutlich genauere Prüfung von Bewertungsansätzen, Liquidität und Kreditstandards. Zweitens erfordert die Portfolioallokation eine klare Trennung der Exposures, damit Risiken aus illiquiden Unternehmenskrediten nicht pauschal auf liquide Rentenbausteine übertragen werden.

Übertragungseffekte auf High Yield bleiben möglich, da dort vergleichbare Schuldnerprofile auftreten können. Für gut strukturierte und liquide Rentenstrategien ergibt sich daraus vor allem die Notwendigkeit einer sauberen Segmentabgrenzung und eines disziplinierten Risikobudgets.