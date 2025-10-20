Paradigmenwechsel am Fondsmarkt: Das neue FRBG macht Private Debt retail-fähig und schafft Bürgerbeteiligungsfonds. Welche strategischen Chancen sich jetzt für die Branche ergeben.

Im August 2025 hat das das Bundesministerium für Finanzen den Referentenentwurf des Fondsrisikobegrenzungsgesetzes („FRBG“) veröffentlicht. Inhaltlich knüpft das FRBG an das Fondsmarktstärkungsgesetz an, das ein Jahr zuvor veröffentlicht aber nicht mehr rechtzeitig vor der Neuwahl im Februar dieses Jahres verabschiedet wurde. Das FRBG kündigt weitreichende Veränderungen für den gesamten Fondsmarkt an. Daraus ergeben sich strategische Handlungsoptionen.

Der Entwurf zielt im Wesentlichen darauf ab, die EU-Richtlinie (EU) 2024/927 aus dem März 2024 umzusetzen, welche wiederum wesentliche Änderungen der OGAW-Richtlinie (2009/65/EG) und der AIFM-Richtlinie (2011/61/EU) („AIFMD-II“) mit sich bringt. Ferner liegt der Entwurf des Standortfördergesetzes auf dem Tisch, das unter anderem Kreditfonds steuerlich begünstigen soll. Hier eröffnen sich für die beteiligten Marktteilnehmer interessante Geschäftsmöglichkeiten.

Systematischer Rahmen des FRBG-E

Der FRBG-E verfolgt zwei Leitziele. Erstens will der Gesetzgeber systemische Kaskadeneffekte eindämmen. Zweitens sollen innovative Anlageformen in klar definierte Bahnen gelenkt werden, damit sie einer breiteren Anlegergruppe zugänglich sind. Besonders prägnant dabei sind die neuen Kapitel zum Einsatz von Liquiditätsmanagement-Instrumenten, die aufsichtsrechtliche Einhegung von Kreditfonds für Publikums- und Spezialanleger sowie die Schaffung einer eigenständigen Vehikelklasse für Bürgerbeteiligungsfonds im Bereich erneuerbarer Energien.

Kreditfonds im Lichte des FRBG und des Standortfördergesetzes

Die Öffnung des Kreditfondsmarkts für Privatanleger markiert einen Paradigmenwechsel. Bisher durften Kredite im Fondsbereich in nennenswertem Umfang ausschließlich durch geschlossene institutionelle Spezialfonds vergeben werden. Künftig ist die Kreditvergabe ausdrücklich auch durch Publikumsfonds als auch durch offene Spezial-Fonds zulässig. Bei Publikumsfonds kann dies allerdings in eingeschränkter Form nur als Beimischung mit besonderen Vorgaben erfolgen.

Das Standortfördergesetz ergänzt dieses Bild um einen steuerlichen Anreiz, indem Kreditfonds steuerlich entlastet werden. Die Bundesregierung will damit im internationalen Wettbewerb um Kreditfonds Nachteile gegenüber Wettbewerbsstandorten beseitigen. Dafür müssen Fondsmanager die Fondsstruktur so ausgestalten, dass zivil- und steuerrechtliche Merkmale lückenlos korrespondieren.

Strategisch entsteht ein doppelter Hebel. Einerseits lassen sich Private-Debt-Strategien jetzt in zwei Zielmärkten anbieten, nämlich im institutionellen Spezialfonds-Segment und im Retail-Segment. Andererseits zwingen die nunmehr EU-weit einheitlich geregelten Anforderungen an die Verwaltung von Kreditfonds, Kreditprozesse detailgenau aufzusetzen und zu dokumentieren. Das Kernargument im Vertrieb wird daher nicht nur die Rendite sein, sondern die aufsichtsrechtlich verankerten Anforderungen an das Risikomanagement.

Verbindliche Liquiditätsmanagement-Instrumente

Die AIFMD-II-Richtlinie verpflichtet ferner alle offenen Fonds, eine klar definierte Palette von Liquiditätsmanagement-Tools bereitzuhalten. Das FRBG setzt diese Vorgabe stringent um und knüpft sie an prüfbare Aktivierungs­trigger. Jede Kapitalverwaltungsgesellschaft muss in den Fondsbedingungen die für den jeweiligen offenen Fonds anzuwendenden Liquiditätsmanagement-Instrumente festschreiben, das heißt beispielsweise bei welchem Nettoabfluss ein Swing-Pricing greift, wann Rücknahmegebühren erhoben werden oder wann temporäre Rückgabesperren angewendet werden.

Für Kapitalverwaltungsgesellschaften entsteht entsprechender Umsetzungsbedarf. Einerseits müssen die Fondsdokumentationen neue Klauseln enthalten. Andererseits muss die interne Aufbau- und Ablauforganisation der Fondsmanager die neuen Prozesse entsprechend implementieren. Für die Kapitalverwaltungsgesellschaften, die bereits offene Fonds, insbesondere offene Publikums-Immobilienfonds verwaltet haben, bringen die neuen Regulierungen eher eine Nachschärfung von teilweise bereits bestehenden Anforderungen mit sich, so dass der Handlungsbedarf hier reduziert sein dürfte.

Weil EU-weit nun alle Marktteilnehmer denselben Werkzeugkasten vorhalten müssen, wird die reine Existenz des Tools kein Differenzierungsmerkmal mehr sein. Entscheidend wird, wie überzeugend eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ihre Governance darstellt. Wer in der Vergangenheit bereits Swing-Pricing eingesetzt hat und eine klare Dokumentation vorweisen kann, wird im Wettbewerb als verlässlicher Partner wahrgenommen.

Bürgerbeteiligungsfonds für erneuerbare Energien

Neu ist auch die gesetzlich verankerte Kategorie des Bürgerbeteiligungsfonds, der Privatanlegern direkte Beteiligungen an Wind-, Solar- und Speicherprojekten auch über regulierte Fonds ermöglicht.

Zur Förderung von Anlagen in erneuerbare Energien hat sich der Gesetzgeber – wie bereits im Entwurf des Fondsmarktstärkungsgesetzes vorgesehen – zur Einführung eines Bürgerbeteiligungsfonds entschieden. Beim Bürgerbeteiligungsfonds handelt es sich um einen geschlossenen Publikums-AIF, bei dem der Kreis der zulässigen Anleger auf Personen begrenzt ist, die einen lokalen Bezug zu dem Ort haben, in dem sich die Anlage für erneuerbare Energien befindet. Auf diese Weise soll die Akzeptanz derartiger Anlagen in einem Gemeindegebiet gestärkt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde zum einen bei diesem Fonds der Grundsatz der Risikomischung ausgesetzt und auf eine Mindestanlagesumme verzichtet.

Aus strategischer Sicht bietet das neue Vehikel Chancen: Projektentwickler, Stadtwerke und Kommunen suchen nach institutionell erfahrenen Partnern, die das regulatorische Umfeld beherrschen. Fondsmanager mit Kompetenz in der Strukturierung von Sachwertefonds können hier ihr Geschäftsfeld ausbauen.

Outsourcing von Dienstleistungen

Der Gesetzesentwurf bringt zudem Neuerungen im Bereich der Auslagerungen mit sich. Diese Vereinbarungen betreffen das Outsourcing von Dienstleistungen, das strengen regulatorischen Anforderungen unterliegt. Der Entwurf erleichtert auf der einen Seite die Auslagerungen von Aufgaben an Drittanbieter. Umgekehrt erweitert der aktuelle Entwurf die Anforderungen an die auslagerungsspezifischen Berichtspflichten, um so für eine angemessene Information und eine wirksame Beaufsichtigung zu sorgen.

Strategisch kann sich eine Konsolidierung von Aufgabenträgern lohnen. Eine KVG kann etwa einen externen Risikomanager mandatieren, sofern dessen Berichtswesen nahtlos in das interne Kontrollsystem integriert ist. Sobald mehrere Fondstypen — beispielsweise Kreditfonds, Bürgerbeteiligungsfonds und klassische OGAW — über dieselbe Governance-Architektur laufend überwacht werden, sinkt der marginale Aufwand pro Produkt. Die Fähigkeit, das Kontrollregime frühzeitig zu professionalisieren, wird zum Qualitätsausweis im Dialog mit institutionellen Anlegern, Vertriebsstellen und der Aufsicht.

Neue Geschäftsmöglichkeiten und Wettbewerbsvorteile

Das FRBG stellt Fondsmanager vor gesteigerte rechtliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen, eröffnet aber zugleich drei neue Wachstumsflächen: Kreditfonds mit steuerlicher Begünstigung, systemisch abgesicherte Fonds mit verbindlichem Liquiditätsmanagement und Bürgerbeteiligungsfonds, die Impact-Kapital aus der Breite der Bevölkerung mobilisieren. Die Beherrschung des Zusammenspiels von Steuerrecht, Aufsichtsrecht und strategischer Positionierung ist maßgeblich für den Erfolg. Wer diese Normalität anerkennt, die strategisch wichtigen Entscheidungen trifft und in Rechts- sowie Governance-Kompetenz investiert, wird nicht nur compliant, sondern zugleich wettbewerbsstark sein.