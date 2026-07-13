Jahrelang kosteten Private-Equity-Aktien mehr als Aktien klassischer Asset Manager. Ein Morningstar-Report zeigt, wie stark sich das ändert und wen die Analysten jetzt bevorzugen.

Jahrelang zahlten Anleger für Aktien von Private-Equity-Häusern einen spürbaren Aufschlag gegenüber Aktien klassischer Fondsgesellschaften – schließlich versprachen CVC, EQT und Partners Group höheres Wachstum und höhere Margen als Amundi, DWS oder Schroders.

Inzwischen haben sich die Rollen vertauscht: Die Aktien von Amundi legten an der Börse in den vergangenen zwölf Monaten 26,1 Prozent zu, die von DWS 31,6 Prozent, die von Schroders sogar 65,4 Prozent. Die Aktien der Private-Equity-Manager verloren dagegen: die von CVC Capital Partners 23,2 Prozent, die von EQT 14,8 Prozent, die von Partners Group 32,3 Prozent. Das zeigt ein aktueller Report des Analystenteams um Johann Scholtz von Morningstar zu europäischen Asset Managern. Verglichen hat Morningstar dabei genau diese sechs börsennotierten Asset Manager – drei traditionelle, drei auf Private Equity spezialisierte.

Die Prämie schmilzt

Historisch handelten börsennotierte Private-Equity-Häuser mit spürbar höheren Kurs-Gewinn-Verhältnissen als klassische Fondsgesellschaften. Dieser Bewertungsaufschlag ist laut Report zuletzt deutlich geschmolzen, wenn auch nicht verschwunden. Auf Basis der für 2025 erwarteten Gewinne kommen die drei Private-Market-Manager im Schnitt weiterhin auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,4 gegenüber 13,8 bei den drei traditionellen Häusern.

Im Einzelnen zeigt sich ein uneinheitliches Bild: Amundi wird mit 12,3, DWS mit 14,2 und Schroders mit 15,0 gehandelt, CVC Capital Partners mit 16,5 und EQT mit 24,8 – Partners Group dagegen nur noch mit 13,9. Damit erreicht Partners Group ein Niveau, das kaum über dem der traditionellen Manager liegt. Der Branchendurchschnitt von 18,4 wird also vor allem von EQT mit seinem deutlich höheren KGV nach oben gezogen.

Auf Wachstum und Profitabilität bezogen bleibt der verbliebene Bewertungsabstand nach Einschätzung der Analysten zum Teil gerechtfertigt: Private-Markt-Manager wie EQT bieten trotz des geschrumpften Aufschlags weiterhin höhere Wachstumsaussichten und höhere Margen als traditionelle Häuser wie Amundi – ihre Bewertung bildet dieses Potenzial laut Morningstar bislang nicht vollständig ab.

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Fondsvolumen bricht ein

Für die schwache Kursentwicklung der Private-Equity-Häuser gibt es einen konkreten Auslöser: das eingebrochene Fondsvolumen. Nach Daten von Pitchbook fiel das in Europa eingesammelte Private-Equity-Kapital 2025 gegenüber dem Vorjahr um 42 Prozent auf den niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt. Im ersten Quartal 2026 setzte sich die Flaute fort, wenn auch langsamer: Das Fundraising lag 24 Prozent unter dem Niveau des ersten Quartals 2025.

In den USA fiel das eingesammelte Kapital 2025 um 24 Prozent, im ersten Quartal 2026 nochmals um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal – gebremst auch durch verhaltene Exit-Aktivität und anhaltende Konsolidierung unter den General Partnern.

Der Hauptgrund für den europäischen Einbruch: Es fehlen die Megafonds. 2024 stammte noch etwa die Hälfte des eingesammelten Kapitals aus Fonds mit einem Volumen von mehr als 5 Milliarden Euro. 2025 blieb der größte europäische Fondsabschluss unter dieser Marke.

Teurere Kredite, seltenere Exits

Auch das Finanzierungsumfeld hellt sich nicht auf. Die Rendite des Morningstar European Leveraged Loan Index kletterte seit Jahresbeginn um 62 Basispunkte auf 7,2 Prozent, die Risikoaufschläge stiegen um 44 Basispunkte auf 494 Basispunkte. Höhere Finanzierungskosten erschweren neue Übernahmen und machen Refinanzierungen für bestehende Portfoliounternehmen teurer.

Gleichzeitig sind die Einstiegsbewertungen bei europäischen Buy-out-Deals im ersten Quartal 2026 laut Pitchbook-Daten deutlich gefallen und liegen inzwischen unter dem US-Niveau. Das drückt kurzfristig auf mögliche Exit-Erlöse laufender Fonds, verbessert aber die Ausgangslage für Fonds, die jetzt neu investieren. Die Zahl der Exits verharrt unterdessen auf niedrigem Niveau, was wiederum die Wiederanlage bei institutionellen Investoren bremst – ein Kreislauf, der sich laut den Morningstar-Analysten so schnell nicht auflösen dürfte.

Auch auf Fondsebene selbst bestätigt sich der Befund eines schwierigen Umfelds: Nach Pitchbook-Indexdaten liegen die zuletzt verfügbaren Renditen von Private-Capital-Fonds – über Private Equity, Infrastruktur, Secondaries, Private Credit und Immobilien hinweg – unter ihren eigenen Durchschnittswerten der vergangenen fünf und zehn Jahre.

Partners Group als neuer Favorit

Private-Equity-Aktien sind kursmäßig eingebrochen. Genau das macht sie aus Sicht der Morningstar-Analysten jetzt unterbewertet – während die Aktien der klassischen Manager nach ihrem starken Kursanstieg kaum noch Luft nach oben haben. Aus den veränderten Kursrelationen ziehen die Analysten eine Konsequenz für ihre Einstufung: Innerhalb der eigenen Coverage sehen sie inzwischen mehr Wert bei den Private-Markt-Managern als bei deren traditionellen Konkurrenten.

Partners Group ist nun der bevorzugte Titel unter den Private-Market-Häusern, während Amundi weiterhin als Favorit unter den traditionellen Asset Managern gilt. Beim Kurs von 650 Franken sehen die Analysten für Partners Group, das in Zürich notiert ist, einen fairen Wert von 970 Franken – ein Kurspotenzial, das sie auch auf die Verunsicherung durch die Turbulenzen bei Private Credit und auf Mittelabflüsse aus halbliquiden Fonds zurückführen. Amundi gilt dagegen nach einem Kursgewinn von 26,1 Prozent binnen eines Jahres nicht mehr als günstig, sondern als fair bewertet – für weiteres Kurspotenzial bleibt dort weniger Raum.

Ob sich die Bewertungslücke weiter schließt, hängt maßgeblich davon ab, ob die neue Generation an Private-Equity-Fonds – aufgelegt zu niedrigeren Einstiegsmultiplikatoren – tatsächlich die höheren Erträge liefert, auf die Morningstar mit seiner Einschätzung setzt.