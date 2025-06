Beta-Transformation: Höhere Renditen als Private Equity

Matthias van Randenborgh, Gründer von neXDos

Als wir 2021 neXDos gründeten, verfolgten wir eine klare Vision: Die überdurchschnittlichen Renditen von Private Equity (PE) allen Anlegern zugänglich zu machen – ohne die üblicherweise damit verbundenen Nachteile wie lange Kapitalbindung und hohe Einstiegshürden. Inspiriert durch Forschungstätigkeiten der TU München, haben wir den entscheidenden Werttreiber von PE-Renditen entschlüsselt und in einem täglich handelbaren Publikumsfonds umgesetzt.

Die Finanzwelt erklärt die höheren Renditen von PE im Vergleich zum Aktienmarkt traditionell durch drei Faktoren: den Einsatz von Fremdkapital (Leverage), die Illiquiditätsprämie und Operational Value Creation. Untersuchungen beziffern diese Outperformance auf etwa das 1,3-Fache der Renditen des breiten Aktienmarktes oder das 1,2-Fache von Small-Cap-Aktienindizes (Quelle: „Private Equity Performance: What Do We Know?“ Harris, Jenkinson & Kaplan, 2013, Journal of Finance). Doch unsere Forschung zeigt: Es gibt einen bislang übersehenen, systematischen Werttreiber, der die wahre Quelle der Überperformance darstellt – und dieser lässt sich mit liquiden Instrumenten erschließen; er ergibt sich aus der „Art und Weise“ wie PE-Fonds Leverage einsetzen. Wir nennen es die „Beta-Transformation“.

Die Entdeckung: Rechtsschiefe als Werttreiber

Die Grundlage unserer Erkenntnisse bildet ein umfangreicher proprietärer und einzigartiger Datensatz, der am Center for Entrepreneurial Finance der TU München erforscht wird. Dieser umfasst über 1.400 PE-Fonds und 15.000 Buyout-Transaktionen, für die die monatlichen Brutto-Zahlungsströme zwischen den PE-Fonds und ihren Zielunternehmen zur Verfügung stehen. Eine überraschende Erkenntnis: Der entscheidende Erfolgsfaktor von Leveraged Buyouts (LBOs) ist nicht primär die operative Verbesserung der Zielunternehmen, wie oft behauptet wird, sondern ein struktureller Vorteil im Anlageprozess.

Dieser Vorteil basiert auf der Verstärkung einer fundamentalen statistischen Eigenschaft von Aktienrenditen: ihrer Rechtsschiefe. Die Rechtsschiefe bedeutet, dass Aktienrenditen nicht symmetrisch verteilt sind. In jeder Halteperiode erzeugen die besten Unternehmen Renditen, die fünf- bis 50-mal höher sind als der Durchschnitt. Diese Eigenschaft ist unabhängig von Ländern und Sektoren und bereits bei kurzen Haltedauern nachweisbar:

Bei einer einmonatigen Haltedauer liegt der Mittelwert aller Aktienrenditen bereits um 3,5 Prozent über dem Median

Bei 18 Monaten beträgt die Differenz bereits 5,3 Prozent

Bei langfristigen Betrachtungen (zum Beispiel 100 Jahre) liegt der Mittelwert bei 9 Prozent, während der Median 0 Prozent beträgt

Diese Rechtsschiefe ist der Schlüssel zum Verständnis der überlegenen Performance von PE – und genau hier setzt unser Konzept der „Beta-Transformation“ an.

Das Konzept: Beta-Transformation entschlüsselt

Ein wesentlicher Unterschied zwischen klassischem Aktienmanagement und PE liegt in der Strukturierung der Investments. In einem herkömmlichen Aktienfonds werden die Renditen positiv und negativ performender Aktien saldiert – eine Art der Quersubventionierung. Bei LBO-Portfolios hingegen wird penibel darauf geachtet, dass jedes Investment ein eigenständiges Ertragssilo darstellt und damit vollständig vom Erfolg oder Misserfolg der anderen Investments isoliert ist.

„Non-Recourse Financing“ (Finanzierung, bei denen die Kreditgeber kein Rückgriffsrecht haben auf das Vermögen des Kreditnehmers, wenn die gestellten Sicherheiten nicht genügen, um den Kredit zu bedienen), ermöglicht es LBO-Managern, die Rechtsschiefe der Renditeverteilung ihrer Beteiligungen zu verstärken. Die überragenden Investments, die im Extremfall eine Verzehn- oder Verzwanzigfachung der Investition bedeuten können, werden nicht mit den Verlusten der schlecht laufenden Beteiligungen saldiert. Die nicht aufgegangenen Deals gehen entweder insolvent oder werden kurz davor zu einem Bruchteil der Investition veräußert.

Konkret sieht die Beta-Transformation so aus: Der Investor erwirbt mit 50 Prozent Non-Recourse-Darlehen 100 Prozent eines Unternehmens. Wie bei einem gewöhnlichen Aktionär ist sein maximaler Verlust auf den Verlust des Eigenkapitals beschränkt. Bei schlecht laufenden Unternehmen akzeptiert er lediglich eine schnellere Realisierung dieses Verlustes. Im Gegenzug erhält er eine doppelte Partizipation an den gut laufenden Unternehmen, jeweils abzüglich der Kosten des Darlehens.

Grafik: Deutlicher Mehrwert der LBO-Replikation gegenüber dem S&P 500

Langfristig sind nur etwa 4 Prozent aller Firmen für die gesamte Wertschöpfung des Aktienmarktes verantwortlich. Wer Beta-Transformation langfristig durchführt, erfährt bei der Mehrheit der Aktien den Verlust seines Eigenkapitals. Im Gegenzug hat er bei den entscheidenden 4 Prozent der Aktien, die langfristig die gesamte Wertschöpfung des Aktienmarktes stellen (siehe oben) seine Rendite verdoppelt und dadurch die doppelte Marktrendite erwirtschaftet, abzüglich Finanzierungskosten.

Die Umsetzung: Von der Theorie zur Praxis

Die entscheidende Frage lautet: Wie lässt sich dieser strukturelle Vorteil in einem liquiden Portfoliokontext umsetzen? Die Antwort liegt in der geschickten Kombination von Finanzinstrumenten.

Unser Portfolio im neXDos US Buyout Style (ISIN: DE000A3E17X2, DE000A3E17Y0) besteht aus zwei Hauptkomponenten:

Einem Equity Basket Swap, der im Durchschnitt 170 Prozent des Fondsvermögens in etwa 250 fundamental-ökonomisch soliden US-Aktien investiert. Long-Positionen auf S&P-500-Index-Puts im Umfang des mehrfachen Fondsvermögens. Die Puts haben im Mittel eine Laufzeit von mehr als einem Jahr und liegen rund 20 Prozent aus dem Geld. Sie werden kontinuierlich gerollt und dienen der Replikation der Effekte, die LBOs durch ihre Non-Recourse Finanzierung erschließen.

Kontinuierlich wird die Deltaentfaltung beider Portfolios aufeinander abgestimmt und justiert, um die Effekte einer Non-Recourse finanzierten Übergewichtung, Aktie für Aktie, nachzubilden.

Diese Kombination transformiert jede Aktienposition zum Äquivalent einer tief im Geld liegender Call-Optionen auf den Unternehmenswert. Das ist genau das Risikoprofil, das PE-Manager durch ihre Non-Recourse-Finanzierung erreichen.

Der Einsatz von tief im Geld liegenden Calls ist dabei kein Zufall: Die Optionen sind ungefähr 50 Prozent im Geld und kosten daher nur etwas mehr als den inneren Wert. Für den Wert des Unternehmens erwerben LBOs knapp zwei solcher Calls. Da sie tief im Geld sind, haben sie eine Sensitivität (Delta) zum Basiswert von fast eins. Mit ihren rund zwei „synthetischen“ Calls partizipieren LBOs an den Gewinnen nahezu doppelt.

Das erklärt, warum LBOs selbst in Krisenzeiten keine größeren Verluste als Aktienbenchmarks produziert haben. Sie sind zwar offensiv Aktien long, gleichzeitig aber auch viel implizite Downside-Volatilität long. Der Wert des Default-Puts, den sie über die Kredite implizit beziehen, steigt in der Krise und wirkt als Absicherung gegen extreme Markteinbrüche.

Die Perspektive: Revolution im Aktienmanagement?

Die Umsetzung der Beta-Transformation im neXDos US Buyout Style eröffnet Anlegern die Möglichkeit, an den strukturellen Vorteilen von PE zu partizipieren – und das mit täglicher Liquidität und ohne die üblichen hohen Einstiegshürden.

Im Gegensatz zu klassischen PE-Fonds, die Kunden zu zehnjährigen Lock-ups ihres investierten Kapitals zwingen, ist unser Fonds täglich handelbar. Wir empfehlen allerdings einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren. Der UCITS-Fonds wurde am 6. Mai 2024 mit rund 15 Millionen Euro an Seed-Kapital von drei institutionellen Investoren gestartet und hat inzwischen ein Anlagevolumen von 65 Millionen.

Sollte sich die Beta-Transformation in der Praxis so bewähren, wie unsere Forschung und Simulationen nahelegen, könnte das tatsächlich revolutionäre Auswirkungen auf die Investmentlandschaft haben. Aktive Fonds würden an Attraktivität verlieren, da für Aktienselektion und Timing Prognosen benötigt werden, während die Verstärkung der Performancebeiträge von Rechtsschiefe sich prognosefrei erschließen. Beta-Transformation erhöht die Volatilität eines Aktienportfolios, allerdings wird die Upside-Volatilität überproportional zur Downside-Volatilität erhöht.

Die Beta-Transformation ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung. Sie erklärt die gute Performance der PE-Industrie und insbesondere die Persistenz ihrer Outperformance. Das Bemerkenswerte dabei: Der Ansatz benötigt keine Prognosen, sondern stellt eine systematische Verbesserung der Struktur eines Aktienportfolios dar, darum auch die Beta-Transformation.

Solange die langfristige Aktienrisikoprämie positiv und höher als die Kreditrisikoprämie ist, bringt Beta-Transformation einen Mehrwert, unabhängig von der erlebten Rechtsschiefe. Der Performancebeitrag von mehr Rechtsschiefe kommt dann noch on Top.

