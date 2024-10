Edouard Boscher, Carmignac

Private Equity wurde in der Vergangenheit nur großen institutionellen Anlegern über geschlossene Fondsstrukturen zur Verfügung gestellt, die auf deren Fachwissen und Struktur zugeschnitten waren. Das wachsende Interesse nicht-institutioneller Anleger mit anderen Ressourcen und Präferenzen an dieser Anlageklasse hat jedoch zur Entstehung offener Strukturen geführt, die in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind.

Diese offenen Fonds, die auch als Evergreen-Fonds bezeichnet werden, haben die Private Markets revolutioniert und endlich einem breiteren Spektrum von Anlegern den längst überfälligen Zugang ermöglicht. Denn auch sie wollen langfristig in Privatunternehmen investieren, ohne auf Flexibilität und Kontrolle verzichten zu müssen.

Evergreen-Fonds bieten einen breiteren Zugang und ein sofortiges Engagement

Evergreen-Fonds ermöglichen eine optionale Liquidität

Evergreen-Fonds können potenziell höhere Renditen bieten

Evergreen-Fonds ermöglichen eine einfachere Verwaltung

Evergreen-Fonds bieten einen breiteren Zugang und ein sofortiges Engagement

Evergreen-Fonds bieten einen besonderen Vorteil, da es keine „feste Laufzeit“ oder ein „Enddatum“ gibt und die Zugangsvoraussetzungen weniger restriktiv sind. Mit geringeren Mindestbeteiligungen und der Möglichkeit, den Fonds in regelmäßigen Abständen zu zeichnen, werden diese Strategien für eine breitere Gruppe von Anlegern zugänglich, die möglicherweise keinen Zugang zu traditionellen Private-Equity-Fonds mit starreren und festen Zeichnungsfristen haben.

Die Struktur dieser Fonds ermöglicht auch ein sofortiges Engagement in privaten Unternehmen vom ersten Tag an und die Beibehaltung einer konsistenten Zielallokation in dieser Anlageklasse. Im Gegensatz zu geschlossenen Fonds, die über den Anlagezeitraum (in der Regel die ersten fünf Jahre der Fondslaufzeit) schrittweise Verpflichtungen eingehen, können Anleger bei Evergreen-Fonds ihr Kapital sofort vollständig einsetzen. So können die Anleger ohne Verzögerung von einem Portfolio profitieren, das zum Zeitpunkt der Investition bereits bekannt ist.

Evergreen-Fonds ermöglichen eine optionale Liquidität

Die periodischen Liquiditätsfenster von Evergreens, die die Möglichkeit bieten, in regelmäßigen Abständen Investitionen in den Fonds zu tätigen, ermöglichen es den Anlegern – sofern gewünscht – ihre Allokationen anzupassen. Ebenso können sie durch diese Liquiditätsfenster im Vergleich zu traditionellen Private-Equity-Fonds flexibler auf ihr Kapital zugreifen. Investitionen in geschlossene Fonds sind in der Regel für die Dauer der Fondslaufzeit, in der Regel zehn bis zwölf Jahre, gebunden, und die Ausschüttungen erfolgen während der Laufzeit des Fonds nach und nach, wenn die zugrunde liegenden Investitionen verkauft werden.

Evergreen-Fonds können potenziell höhere Renditen bieten

Da die Evergreen-Fonds vom ersten Tag an vollständig abgerufen werden, wird der gesamte zugesagte Betrag sofort investiert. Das Kapital wird nicht nur sofort eingesetzt, sondern die Ausschüttungen werden auch mit demselben jährlichen Renditeziel reinvestiert, sodass die Anleger in den vollen Genuss des Zinseszinseffekts ihrer von einem Expertenteam verwalteten Anlagen kommen.

Zur Veranschaulichung, wie im ersten Diagramm dargestellt, verwenden geschlossene Fonds in der Regel die Kennzahl des internen Zinsfußes (Internal Rate of Return, IRR), die nur die Rendite des tatsächlich investierten Betrags (dunkelgrüner Teil) berücksichtigt, der oft nur ein Bruchteil des zugesagten Betrags ist. Zusagen, die noch nicht investiert sind (hellgrauer Anteil), verbleiben beim Anleger als Barmittel und werden je nach Liquiditätsmanagement und Expertise zu einem anderen IRR angelegt.

Im Gegensatz dazu zeigt das zweite Diagramm, dass Evergreen-Fonds die jährliche Renditemessung verwenden, die auf dem am ersten Tag vollständig abgerufenen Betrag basiert.

Nur zu Illustrationszwecken. Beachten Sie, dass diese Kennzahlen auf unterschiedlichen Grundlagen berechnet werden (100-Prozent-Marke für Evergreen vs. dunkelgrüner Anteil für geschlossene Fonds) und nicht direkt verglichen werden können.

Evergreen-Fonds ermöglichen eine einfachere Verwaltung

Bei Evergreen-Fonds entfallen Aufgaben wie die aktive Verwaltung von ungedeckten Verbindlichkeiten durch Kapitalabrufe und die Wiederanlage von Ausschüttungen. Diese einfache Verwaltung macht Evergreen-Fonds besonders geeignet für Anleger, die nicht über die Ressourcen verfügen, um ihre Anlagen aktiv zu verwalten. Darüber hinaus können Anleger durch Investitionen in Evergreen-Fonds von der Cash-Management- und Betriebserfahrung der Fondsmanager profitieren, was die potenziellen Renditen ihrer Anlagen weiter steigert.

Angesichts der aktuellen, von Marktvolatilität geprägten Situation legen die Anleger heute bei der Verwaltung ihrer Portfolios größeren Wert auf Liquidität und Flexibilität. Evergreen-Fonds haben die Welt für Private Equity verändert, indem sie diese Eigenschaften bieten und gleichzeitig die Möglichkeit eines hocheffizienten „Investieren und Vergessen“-Ansatzes bieten.

Wir bei Carmignac glauben fest an die Rolle, die Evergreen-Fonds spielen, wenn es darum geht, unsere Kunden von den attraktiven Chancen profitieren zu lassen, die Private Equity zu bieten hat. Wir sind stolz darauf, eine All-in-One-Lösung für Private Equity auf den Markt gebracht zu haben, die den Zugang zu qualitativ hochwertigen Transaktionen ermöglicht und gleichzeitig die historischen Herausforderungen dieser Anlageklasse abmildert.